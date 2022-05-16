"Увидим достаточно много интересного". Спикер Одесской ОВА допустил, что остров Змеиный будет освобожден в ближайшее время

Об этом 16 мая в эфире "24 канала" сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Остров Змеиный – тема очень важная. Сейчас не буду сильно комментировать. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим достаточно много интересного. Остров является на сегодня стратегическим. Это понимает и враг… Но это украинская земля, и почему бы не повторить то, что было в Харьковской области?" – сказал Братчук.

В Генштабе ВСУ сообщали 14 мая, что российские оккупанты пытаются укрепить свои позиции на украинском острове Змеиный, а также усиливают систему противовоздушной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)