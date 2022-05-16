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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Увидим достаточно много интересного". Спикер Одесской ОВА допустил, что остров Змеиный будет освобожден в ближайшее время

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Остров Змеиный это украинская земля, отметил Братчук
Остров Змеиный – это украинская земля, отметил Братчук
Фото: wikipedia.org

Временно захваченный российскими оккупантами остров Змеиный в Черном море является стратегическим объектом, в ближайшее время ВСУ могут его освободить, как и Харьковскую область.

Об этом 16 мая в эфире "24 канала" сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Остров Змеиный – тема очень важная. Сейчас не буду сильно комментировать. Надеюсь, в ближайшее время мы увидим достаточно много интересного. Остров является на сегодня стратегическим. Это понимает и враг… Но это украинская земля, и почему бы не повторить то, что было в Харьковской области?" – сказал Братчук.

В Генштабе ВСУ сообщали 14 мая, что российские оккупанты пытаются укрепить свои позиции на украинском острове Змеиный, а также усиливают систему противовоздушной обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов на острове Змеиный, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, Черное море, оккупация, ВСУ, Одесская ОГА, война России против Украины, спикер, остров Змеиный, российские оккупанты, Сергей Братчук
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