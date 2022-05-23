Российского оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области

Судья Сергей Агафонов, который читал приговор, сказал, что Шишимарина приговорили к пожизненному заключению.
"Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение и не вызывает сомнений у суда. Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказал судья.
Суд отклонил позицию адвоката, который говорил, что Шишимарин "формально" выполнял приказ, и просил помиловать подзащитного. Суд считает, что тот действовал умышленно, понимая, что Шелипов не представляет для него угрозы.
"Гражданские лица не должны быть объектами нападений", – подчеркнул судья.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.
Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.
Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали".