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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российского оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области

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21-летний Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области
21-летний Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя Сумской области
Фото: ЕРА

Соломенский районный суд Киева на заседании 23 мая огласил приговор для российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова. Трансляцию из зала суда вело Общественное.

Судья Сергей Агафонов, который читал приговор, сказал, что Шишимарина приговорили к пожизненному заключению. 

"Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение и не вызывает сомнений у суда. Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказал судья. 

Суд отклонил позицию адвоката, который говорил, что Шишимарин "формально" выполнял приказ, и просил помиловать подзащитного. Суд считает, что тот действовал умышленно, понимая, что Шелипов не представляет для него угрозы. 

"Гражданские лица не должны быть объектами нападений", – подчеркнул судья. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Шелипова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война России против Украины, военнослужащий, пожизненное заключение, судья, суд, Вадим Шишимарин
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