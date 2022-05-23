Российского оккупанта Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области

Судья Сергей Агафонов, который читал приговор, сказал, что Шишимарина приговорили к пожизненному заключению.

"Вина обвиняемого полностью нашла подтверждение и не вызывает сомнений у суда. Шишимарин, будучи военнослужащим РФ, нарушил законы и обычаи войны. Признать Шишимарина виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказал судья.

Суд отклонил позицию адвоката, который говорил, что Шишимарин "формально" выполнял приказ, и просил помиловать подзащитного. Суд считает, что тот действовал умышленно, понимая, что Шелипов не представляет для него угрозы.

"Гражданские лица не должны быть объектами нападений", – подчеркнул судья.

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