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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Адвокат попросил помиловать российского военнослужащего Шишимарина

Приговор Шишимарину будут зачитывать 23 мая
Приговор Шишимарину будут зачитывать 23 мая
Фото: ЕРА

Адвокат Виктор Овсянников на заседании Соломенского районного суда Киева 20 мая попросил помиловать его подзащитного – российского военнослужащего Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве мирного жителя Сумской области Александра Шелипова.

Трансляцию заседания вело Общественное.

Адвокат мотивирует свою позицию тем, что Шишимарин выполнял приказ. По его мнению у Шишимарина не было намерения совершать убийство, он якобы "лишь хотел сохранить свою жизнь" и стрелял в гражданского, "формально" выполняя приказ под давлением старших по званию российских военнослужащих – прапорщика Макеева и военнослужащего по фамилии Куфаков.

Как сообщают "Ґрати", прокурор в ходе предыдущих заседаний по этому делу рассказал, что Куфаков был убит в бою с местной теробороной, а еще четверо военнослужащих: Шишимарин и Макеев, а также лейтенант Калинин и рядовой Иван Мальтисов сдались в плен. Мальтисова допрашивали в суде как свидетеля. Макеева и Калинина, как сказал адвокат, уже обменяли.

"Обращаю внимание, что Шелипова первым увидел прапорщик Макеев, который и отдал приказ совершить выстрел. Рядовой Шишимарин отказался. После этого, как изложено в обвинительном акте прокурора, ошибочно считая, что Шелипов намерен сообщить об их местоположении военнослужащим ВСУ, Куфаков дал указание Шишимарину убить гражданского", – сказал адвокат.

Он отметил, что второй приказ Шишимарин тоже отказался выполнять. После чего Куфаков начал давить на него и угрожать, после чего рядовой выстрелил. Шишимарин, считает адвокат, подвергся давлению двух лиц и, стреляя, выполнил требования устава вооруженных сил РФ.

"Лично я считаю, что на скамье подсудимых сейчас должны находится Макеев, Калинин и Куфаков, а не этот парень. На войне не бывает типовых ситуаций. Основная цель правосудия – разобраться в том, что случилось, оценить все обстоятельства. Одно дело, когда преступление совершено с прямым намерением, а другое – когда это произошло случайно", – добавил адвокат.

По его мнению, в момент выстрела Шишимарин не мог оценить, преступным был приказ или нет.

"Что сделал Шишимарин? Он выполнил приказ, хоть и преступный приказ. Однако, с учетом всех доказательств и показаний свидетелей, которые мы исследовали, я считаю, что Вадим Шишимарин не виновен в преступлении, в котором ему сейчас инкриминируется. [...] Важно именно отношение Шишимарина к тому, что он совершил: он не отказывается от того, что стрелял и убил человека. [...] Прошу оправдать моего подзащитного", – резюмировал защитник.

Сегодня в суде проходили дебаты.

Оглашение приговора назначено на 12.00 23 мая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21-летний Шишимарин – командир отделения воинской части №32010 4-й танковой Кантемировской дивизии. По данным следствия, 28 февраля в поселке Чупаховка Сумской области он убил 62-летнего Шепилова. Это первый российский военнослужащий, представший перед судом за военные преступления в Украине, совершенные в период с 24 февраля.

Шишимарина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд по делу Шишимарина начался 13 мая. Он в суде признал свою вину и извинился перед женой погибшего.

Прокуроры запросили для обвиняемого пожизненное заключение. Жена Шелипова сказала, что не против, чтобы Шишимарина обменяли на защитников "Азовстали".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война России против Украины, пожизненное заключение, адвокат, помилование, Виктор Овсянников, суд, заседание, Вадим Шишимарин
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