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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть свои люди в воинских частях". Российские контрактники не получают экипировку, а краденое продается в интернете – СМИ

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Продажи военного обмундирования в интернет-магазинах РФ увеличились вдвое The Moscow Times
Продажи военного обмундирования в интернет-магазинах РФ увеличились вдвое – The Moscow Times
Фото: EPA

Отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники не обеспечиваются экипировкой, а обмундирование из частей можно купить в интернете. Об этом, ссылаясь на источники в армии, 19 мая сообщает The Moscow Times.

Издание пишет, что военным РФ приходится покупать все – от обуви и аптечек до бронежилетов. Один из солдат Росгвардии, подписавший контракт, рассказал, что зарабатывал на "гражданке" 75 тыс. руб., а экипировка, по его подсчетам, обойдется минимум в 200 тыс. руб.

"Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски, у нас нет теплых вещей, нет сухпайков. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, — в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает", — жалуется еще один источник в армии.

В разговоре с The Moscow Times консультанты российских онлайн-магазинов рассказали, что в среднем продажи увеличились в два раза и они едва успевают готовить заказы к отправке. 

На портале частных объявлений "Авито" продажи тоже выросли. Один из продавцов, Илья, утверждает, что у него налажены поставки из нескольких воинских частей напрямую и он может под заказ найти покупателю любой комплект. 

"Есть свои люди в воинских частях Ленинградской области, в Подмосковье, Рязани. У них все лицензионное, одобренное минобороны. Они брак какой-то нашли — и броник списали, а мы его продали с небольшой скидкой. Не выбрасывать же", – отметил продавец.

Собеседники The Moscow Times среди российских солдат рассказали, что их вынуждают покупать даже аптечки. "В тех, которые выдают, есть бинт, йод и жгут. Заранее предупреждают, что при ранении это не поможет", – цитирует их газета.

Контекст:

Россия начала масштабную войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее целью является "демилитаризация" и "денацификация". В России войну официально называют "спецоперацией".

Военных-контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства. 14 апреля "Русская служба BBC" написала, что на сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob с начала марта размещены "тысячи вакансий военнослужащих по контракту" и по этим объявлениям "всего за пару недель" можно попасть на войну в Украину.

Несмотря на это, у оккупантов срывается план замещения боевых потерь. В переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую 4 мая опубликовала в Facebook СБУ, речь идет о том, что они не могут набрать достаточное количество желающих подписать контракт для отправки в Украину.

Теги: армия РФ, война России против Украины, контрактная армия
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