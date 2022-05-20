"Большие ошибки стали более мелкими". Зеленский ответил на вопрос студента об обвинениях Шкарлета в плагиате

Глава государства ответил на соответствующий вопрос в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования 19 мая.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

Один из студентов Киево-Могилянской академии спросил Зеленского, возле которого сидел Шкарлет, как украинцы могут "смотреть в будущее, когда министр образования подозревается в коррупции и плагиате".

Президент в ответ заявил, что "иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее".

"В вашем вопросе я услышал диалог, услышал риторику и не услышал взрослых людей… Худшее из всего, что было в нашем государстве, уехало 24 числа [февраля], сломалось или не захотело брать в руки оружие. Сбежало, если был депутатский мандат, или даже был кто-то, кто на диване кричал, что завтра война и почему мы не идем куда надо, в Москву сразу… И когда начались первые выстрелы, этих людей не стало: они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались за еще некоторыми вещами, выезжали из сложных условий с востока, из Харьковской, Херсонской, Киевской областей, бежали в те или иные города нашего прекрасного государства, где было безопаснее", – сказал Зеленский.

Именно от них, по мнению президента, и есть опасность.

"У них и есть слабость. Слабость порождает коррупцию. Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировали на все, что было раньше, и на то, что будет завтра, – отметил Зеленский. – Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали более мелкими, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!"

Глава государства признал, что есть "те или иные ошибки", какая-нибудь "та или иная коррупция, наверное".

"Но сегодня нет таможни даже, нет никакой коррупции, потому что нет ничего этого. Все изменилось… Страна повзрослела. Тот, кто не повзрослеет после этой войны и продолжит те или иные неправильные шаги, – этих людей не будет… Мы все повзрослели, и о некоторых вещах – они лишние... Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках. Мы бережем сегодня самое ценное, что у нас есть, и за это боремся. И потом мы победим", – подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент призвал студентов быть "примером будущего", а не "примером прошлого".