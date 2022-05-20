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"Большие ошибки стали более мелкими". Зеленский ответил на вопрос студента об обвинениях Шкарлета в плагиате

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Зеленский общался со студентами в присутствии Шкарлета
Зеленский общался со студентами в присутствии Шкарлета
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о подозрении "в коррупции и плагиате" министра образования Украины Сергея Шкарлета.

Глава государства ответил на соответствующий вопрос в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования 19 мая.

Мероприятие  транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

Один из студентов Киево-Могилянской академии спросил Зеленского, возле которого сидел Шкарлет, как украинцы могут "смотреть в будущее, когда министр образования подозревается в коррупции и плагиате".

Президент в ответ заявил, что "иногда приходит момент в жизни, когда должно быть понимание, что главное, а что лишнее".

"В вашем вопросе я услышал диалог, услышал риторику и не услышал взрослых людей… Худшее из всего, что было в нашем государстве, уехало 24 числа [февраля], сломалось или не захотело брать в руки оружие. Сбежало, если был депутатский мандат, или даже был кто-то, кто на диване кричал, что завтра война и почему мы не идем куда надо, в Москву сразу… И когда начались первые выстрелы, этих людей не стало: они выбегали, прятались за тем, что у них три ребенка, прятались за еще некоторыми вещами, выезжали из сложных условий с востока, из Харьковской, Херсонской, Киевской областей, бежали в те или иные города нашего прекрасного государства, где было безопаснее", – сказал Зеленский.

Именно от них, по мнению президента, и есть опасность.

"У них и есть слабость. Слабость порождает коррупцию. Многие из нас совершали ошибки раньше. Каждый человек совершал ошибки. Это государство сегодня и эта война отреагировали на все, что было раньше, и на то, что будет завтра, – отметил Зеленский. – Мы не можем амнистировать предательство, но большие ошибки стали более мелкими, потому что ценности другие. Ценности – жизнь, суверенитет, земля, Украина. Вот ценность!"

Глава государства признал, что есть "те или иные ошибки", какая-нибудь "та или иная коррупция, наверное".

"Но сегодня нет таможни даже, нет никакой коррупции, потому что нет ничего этого. Все изменилось… Страна повзрослела. Тот, кто не повзрослеет после этой войны и продолжит те или иные неправильные шаги, – этих людей не будет… Мы все повзрослели, и о некоторых вещах – они лишние... Когда у ребенка оторвало ноги, а ему рассказывают о каких-то пустяках. Мы бережем сегодня самое ценное, что у нас есть, и за это боремся. И потом мы победим", – подчеркнул Зеленский.

Напоследок президент призвал студентов быть "примером будущего", а не "примером прошлого".

Контекст:

Кабмин Украины назначил Шкарлета замминистра – и.о. министра образования в июне 2020 года. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Позднее сообщалось, что аналитический и информационный отделы фракции "Слуга народа" подготовили для депутатов эфирные тезисы, где советовали, как комментировать скандал с назначением Шкарлета.

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. В партии "Голос" заявляли, что во время голосования были случаи кнопкодавства.

Новые призывы к отставке Шкарлета появились в начале 2022 года после выборов президента Киево-Могилянской академии. На выборах победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Минобразования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

В ночь на 4 февраля Минобразования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки. Решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Теги: Украина, образование, коррупция, предательство, плагиат, студенты, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, подозрение, Минобразования, будущее, назначение, нарушение, Сергей Шкарлет
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