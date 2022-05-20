"Нужно любить то, за что деремся". Зеленский пояснил, почему украинцы крепче российских оккупантов

Об этом 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

"Наши ценности не измерялись тем, что находится в кошельке. Наши ценности измеряются, что будет даже не с нами, не с детьми, не с внуками, а что будет с нашим государством… И когда мы говорим о нашей земле, мы не говорим с вами о сотках или гектарах, а… о нашем государстве, о нас с вами", – сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты вторглись в Украину с "пустой головой".

"Разница... почему мы крепче нашего врага в том, что он не знает своей цели и поэтому не может получить тот желаемый для него результат. Потому что он пришел с пустой головой для приказа и просто убивать. Мы же наполнены содержанием в нашей борьбе. Содержанием и чувством. Потому что ума мало, знаний мало. Еще нужно любить то, за что мы деремся. Мы любим наше государство и поэтому победим", – уверен Зеленский.

Глава государства отметил, что из-за войны наконец-то произошло объединение народа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)