ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нужно любить то, за что деремся". Зеленский пояснил, почему украинцы крепче российских оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы любят свое государство и поэтому победят, уверен Зеленский
Украинцы любят свое государство и поэтому победят, уверен Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинцы в полномасштабной войне, которую 24 февраля развязала РФ, с самого начала понимали "для кого и зачем воюют", не за сколько, в отличие от российских оккупантов.

Об этом 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офиса президента.

"Наши ценности не измерялись тем, что находится в кошельке. Наши ценности измеряются, что будет даже не с нами, не с детьми, не с внуками, а что будет с нашим государством… И когда мы говорим о нашей земле, мы не говорим с вами о сотках или гектарах, а… о нашем государстве, о нас с вами", – сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты вторглись в Украину с "пустой головой".   

"Разница... почему мы крепче нашего врага в том, что он не знает своей цели и поэтому не может получить тот желаемый для него результат. Потому что он пришел с пустой головой для приказа и просто убивать. Мы же наполнены содержанием в нашей борьбе. Содержанием и чувством. Потому что ума мало, знаний мало. Еще нужно любить то, за что мы деремся. Мы любим наше государство и поэтому победим", – уверен Зеленский.

Глава государства отметил, что из-за войны наконец-то произошло объединение народа.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

По данным Генштаба ВСУ на 20 мая, потери среди личного состава армии российских оккупантов достигли около 28,7 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, борьба, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (539221)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (355814)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (68233)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29445)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (24866)
6
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16253)
7
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (14442)
8
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды (13669)
 
 
 
 