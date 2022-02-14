"Мог украсть сердце, а украл диссертацию". Под Офисом президента прошел массовый митинг студентов за отставку Шкарлета

По оценке "Интерфакс-Украина", в 10 утра на акцию "Если любишь – уходи!" пришли около 500 человек, и после этого продолжали прибывать.

Среди участников акции – студенты Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, Национального авиационного университета и других студенческих сообществ.

Участники митинга подчеркнули, что их акция – не политическая и проводится с единственной целью – добиться отставки Шкарлета с должности главы МОН.

Как пояснили организаторы на странице акции в Facebook, они считают, что Шкарлет не соответствует должности, в частности, из-за таких причин: в его научных работах был обнаружен плагиат, он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, предположительно, связанные с режимом бывшего президента Виктора Януковича и бывшим министром образования Дмитрием Табачником; он назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который, по информации организаторов, подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

Студенты развернули большой баннер "Шкарлет – луцкий дерибан", а также принесли плакаты, часть которых приурочена к тематике Дня святого Валентина. Так, есть плакаты с надписями: "Жду, когда ты станешь бывшим", "Плагиатору не место в правительстве", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка", "Ты мог украсть сердце, а украл диссертацию", "Шкарлет, отойди, ты закрываешь высшее образование", "Любовь – это снять его портрет", "Твоя отставка заставляет сердце биться чаще" и другие.

* Під Офісом Президента проходить акція студентів «Якщо любиш – піди!» з вимогою відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.#ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/msSjZE2b2l — Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

* «Страйкуй, кохай, освіту захищай»: акції за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета під Офісом Президента #ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/sTrrXkn4Ys — Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

* Гасла на плакатах студентів на акції за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета сповнені любов'ю#ШкарлетГеть #Шкарлет pic.twitter.com/ybe1P5fQV7 — Iegor Shumikhin (@Zjoma) February 14, 2022

Также студенты установили и разбили инсталляцию в виде ледяного сердца. Это символизировало, что у Шкарлета есть со студентами "токсичные отношения", которые пора разорвать.