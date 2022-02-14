ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Мог украсть сердце, а украл диссертацию". Под Офисом президента прошел массовый митинг студентов за отставку Шкарлета

Студенты принесли Шкарлету "валентинки"
Студенты принесли Шкарлету "валентинки"
Фото: Iegor Shumikhin / Twitter

Утром 14 февраля несколько сотен студентов устроили митинг у здания Офиса президента Украины с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и УНИАН.

По оценке "Интерфакс-Украина", в 10 утра на акцию "Если любишь – уходи!" пришли около 500 человек, и после этого продолжали прибывать.

Среди участников акции – студенты Киево-Могилянской академии, Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, Национального авиационного университета и других студенческих сообществ.

Участники митинга подчеркнули, что их акция – не политическая и проводится с единственной целью – добиться отставки Шкарлета с должности главы МОН.

Как пояснили организаторы на странице акции в Facebook, они считают, что Шкарлет не соответствует должности, в частности, из-за таких причин: в его научных работах был обнаружен плагиат, он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, предположительно, связанные с режимом бывшего президента Виктора Януковича и бывшим министром образования Дмитрием Табачником; он назначил ректором НАУ Максима Луцкого, который, по информации организаторов, подпадает под люстрацию и не имеет права возглавлять вуз.

Студенты развернули большой баннер "Шкарлет – луцкий дерибан", а также принесли плакаты, часть которых приурочена к тематике Дня святого Валентина. Так, есть плакаты с надписями: "Жду, когда ты станешь бывшим", "Плагиатору не место в правительстве", "С Днем Шкарлетина", "Тебе идет твоя отставка", "Ты мог украсть сердце, а украл диссертацию", "Шкарлет, отойди, ты закрываешь высшее образование", "Любовь – это снять его портрет", "Твоя отставка заставляет сердце биться чаще" и другие. 

Также студенты установили и разбили инсталляцию в виде ледяного сердца. Это символизировало, что у Шкарлета есть со студентами "токсичные отношения", которые пора разорвать. 

https://www.facebook.com/StudNaUKMA/videos/479274883733317/

Контекст:

Кабмин Украины назначил Шкарлета заместителем министра – и.о. министра образования в июне 2020 года. Сразу после этого Шкарлета обвинили в плагиате нескольких научных работ. Сам чиновник отрицал наличие некорректных заимствований в своих работах. Он заявил, что "не обязан ссылаться на все статьи в интернете" и ссылается "только на первоисточник".

Позднее сообщалось, что аналитический и информационный отделы фракции "Слуга народа" подготовили для депутатов эфирные тезисы, где советовали, как комментировать скандал с назначением Шкарлета.

17 декабря 2020 года Верховная Рада Украины назначила Шкарлета министром образования, несмотря на решение профильного комитета и протесты представителей образовательного и научного сообщества. Такое назначение вызвало митинги студентов и представителей университетов. В партии "Голос" заявляли, что во время голосования были случаи кнопкодавства.

Новые призывы к отставке Шкарлета появились в начале 2022 года после выборов президента Киево-Могилянской академии. На выборах победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

В ночь на 4 февраля Министерство образования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки. Решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Теги: протесты, Министерство образования, митинг, Киево-Могилянская академия, КПИ, плагиат, студенты, отставка, вузы, Минобразования, День святого Валентина, акции протеста, Сергей Шкарлет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
  Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"
  Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"
"Такая горячая!", "Игривая!" Тина Кароль показала горячие образы с финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Такая горячая!", "Игривая!" Тина Кароль показала горячие образы с финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров и Тодоренко поскандалили из-за Ани Лорак
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров и Тодоренко поскандалили из-за Ани Лорак
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (122767)
2
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (112135)
3
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (95479)
4
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (89782)
5
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (37031)
6
"Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу (21789)
7
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина (20024)
8
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (19360)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS