"Если любишь – уйди!" В Киеве студенты анонсировали акцию за отставку Шкарлета

"Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки тыкву, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы", – сказано в анонсе акции.

Организаторы отмечают, что несмотря на письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки "министра-плагиатора" так и не запущен.

"Мы выходим к Офису президента, чтобы заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе", – отмечают студенты.