"Если любишь – уйди!" В Киеве студенты анонсировали акцию за отставку Шкарлета

"Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки тыкву, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы", – сказано в анонсе акции.
Организаторы отмечают, что несмотря на письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки "министра-плагиатора" так и не запущен.
"Мы выходим к Офису президента, чтобы заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти! А Министерство образования и науки должно быть возглавлено компетентным специалистом с безупречной репутацией в академическом сообществе", – отмечают студенты.
Национальный университет "Киево-Могилянская академия" – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей.
27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.
В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.
На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).
Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.
2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.
Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.
В ночь на 4 февраля Министерство образования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки. Решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки, народных депутатов Украины, представителей НаУКМА.
4 февраля студенты академии вышли на акцию протеста к Кабинету Министров Украины. Они требовали подписать контракт с Квитом, который выиграл конкурс на замещение должности президента вуза, а также отставки Шкарлета и автономии украинских университетов.