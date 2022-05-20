"Тут мы ...башились". На месте форсирования Северского Донца теперь танковое кладбище – Ukrainian Witness

На видео – остатки российских танков. Кадры демонстрируют целое кладбище техники с символикой Z, O и V.

"С 5-го по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Та не так сталось, як гадалось", – подписан ролик на YouTube-канале Ukrainian Witness.

"Вот здесь мы ..башились", – комментирует на записи военный.

ВИДЕО

Видео: Ukrainian Witness / Youtube

Операция на переправе Северского Донца была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.