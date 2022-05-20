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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тут мы ...башились". На месте форсирования Северского Донца теперь танковое кладбище – Ukrainian Witness

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Вооруженные силы Украины уничтожили там более 80 единиц техники
Вооруженные силы Украины уничтожили там более 80 единиц техники
Фото: EPA

Место форсирование реки Северский Донец в районе Кременной (Луганская область) из-за больших потерь России превратилось в "танковое кладбище". Проект "Украинский свидетель" (Ukrainian Witness) 19 мая показал последствия битвы, которая длилась неделю и закончилась разгромом РФ.

На видео – остатки российских танков. Кадры демонстрируют целое кладбище техники с символикой Z, O и V.

"С 5-го по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Та не так сталось, як гадалось", – подписан ролик на YouTube-канале Ukrainian Witness.

"Вот здесь мы ..башились", – комментирует на записи военный.

ВИДЕО
Видео: Ukrainian Witness / Youtube

Операция на переправе Северского Донца была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

Контекст:

При попытке переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной (Луганская область) российская армия за один день потеряла 485 военнослужащих из направленных туда 550, также было повреждено более 80 единиц техники. Такие данные 14 мая обнародовал Институт исследования войны.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Северский Донец, видео, ВСУ, война России против Украины, Кременная, потери России
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