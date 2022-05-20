"Тут мы ...башились". На месте форсирования Северского Донца теперь танковое кладбище – Ukrainian Witness

На видео – остатки российских танков. Кадры демонстрируют целое кладбище техники с символикой Z, O и V.
"С 5-го по 12 мая "вторая армия мира" хотела перейти реку Северский Донец (Луганская область). Для этого она задействовала танковый полк. Та не так сталось, як гадалось", – подписан ролик на YouTube-канале Ukrainian Witness.
"Вот здесь мы ..башились", – комментирует на записи военный.
Операция на переправе Северского Донца была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
При попытке переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной (Луганская область) российская армия за один день потеряла 485 военнослужащих из направленных туда 550, также было повреждено более 80 единиц техники. Такие данные 14 мая обнародовал Институт исследования войны.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.