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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские танки имеют дефект, который делает их очень уязвимыми – CNN

Проблема российских танков связана с тем, как хранятся их боезапасы
Проблема российских танков связана с тем, как хранятся их боезапасы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Танки российской армии имеют опасный дефект, о котором Запад знал еще со времен войны в Персидском заливе. Эксперты называют его "эффект чертика из табакерки", сообщил CNN 29 апреля.

Проблема российских танков связана с тем, как хранятся их боезапасы. В отличие от современных западных танков, российские несут в своей башне несколько снарядов. Это делает их очень уязвимыми, так как даже непрямое попадание может вызвать цепную реакцию, которая взорвет весь их боезапас до 40 снарядов.

Образовавшейся ударной волны может быть достаточно, чтобы подбросить башню танка на высоту двухэтажного дома – подобные случаи часто можно увидеть на видео, снятых на полях сражений в Украине.

Аналитик оборонной промышленности, специализирующийся на сухопутной войне, бывший офицер британской армии Николас Драммонд говорит, что детонация боеприпасов создает проблемы почти для всей бронетехники, которую Россия использует в войне против Украины. Он, в частности, привел пример БМД-4, обычно укомплектованной тремя членами экипажа и способной перевозить еще пятерых солдат. По его словам, БМД-4 является "мобильным гробом".

Россия, как и Запад, знала об этой проблеме еще во время войн в Персидском заливе против Ирака в 1991-м и 2003 годах. Тем не менее, по словам аналитика, никаких выводов из этого в РФ не сделали. Когда в 1992 году к ним на вооружение поступил танк Т-90 – преемник Т-72 – его броню модернизировали, но система зарядки осталась прежней. Как и у танка Т-80, имеющего похожую систему зарядки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 29 апреля, потери среди личного состава российских оккупационных войск составили около 23 тыс. человек. Уничтожены 986 танков, 2418 боевых бронированных машин, 189 самолетов, 155 вертолетов и другая техника.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, танки, военная техника, война России против Украины
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