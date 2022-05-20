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20 мая, 2022
 
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"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев

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Гордон о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах: Мы должны знать этих "героев" в лицо
Гордон о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах: Мы должны знать этих "героев" в лицо
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 20 мая на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлены российские артисты, поддержавшие нападение РФ на Украину.

На обнародованном снимке слева направо расположены Олег Газманов, Лариса Долина и Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал. Снимок был сделан во время пресс-конференции артистов в российском пропагандистском информагентстве ТАСС.

"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", – подписал он снимок.

"Путлеровские жополизы",  отреагировали подписчики.

"Когда деньги важнее и дороже совести", – написали фолловеры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Все шестеро артистов внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Все они оправдали и поддержали открытое военное нападение РФ на Украину. Им всем запрещен въезд в страну.

Кроме того, 11 мая 2022 года Долина и Лепс приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк. Вместе с ними был также российский актер Дмитрий Дюжев.

Басков 25 февраля публично поддержал войну РФ против Украины, разместив соответствующий пост в Instagram.

Также Долина, Лепс, Басков, Газманов находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, убийство, пропаганда, Григорий Лепс, Олег Газманов, война России против Украины, Лариса Долина, Александр Маршал, Надежда Бабкина
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