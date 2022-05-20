"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев

На обнародованном снимке слева направо расположены Олег Газманов, Лариса Долина и Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал. Снимок был сделан во время пресс-конференции артистов в российском пропагандистском информагентстве ТАСС.
"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", – подписал он снимок.
"Путлеровские жополизы", – отреагировали подписчики.
"Когда деньги важнее и дороже совести", – написали фолловеры.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Все шестеро артистов внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Все они оправдали и поддержали открытое военное нападение РФ на Украину. Им всем запрещен въезд в страну.
Кроме того, 11 мая 2022 года Долина и Лепс приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк. Вместе с ними был также российский актер Дмитрий Дюжев.
Басков 25 февраля публично поддержал войну РФ против Украины, разместив соответствующий пост в Instagram.
Также Долина, Лепс, Басков, Газманов находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.