"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев

Гордон о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах: Мы должны знать этих "героев" в лицо Фото: gordondmytro / Instagram

На обнародованном снимке слева направо расположены Олег Газманов, Лариса Долина и Григорий Лепс, Николай Басков, Надежда Бабкина и Александр Маршал. Снимок был сделан во время пресс-конференции артистов в российском пропагандистском информагентстве ТАСС.

"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", – подписал он снимок.

"Путлеровские жополизы", – отреагировали подписчики.

"Когда деньги важнее и дороже совести", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Война России против Украины. Главное (обновляется)