"Упала в грязь и поела говна". Гордон высказался о Долиной, которая выступала во временно подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке

На видео Долина выступает в поддержку российской оккупации суверенной Украины.
"Гордость и трепет одновременно. Гордость за народ, который здесь живет, отстаивает, который верит в то, что победа будет за ними, за нами. За то, что столько лет отстаивает себя, свою страну, свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида. Вот что я чувствую, – говорит российская певица. – Свободолюбивые народы – и мы, и народ Донбасса. Неприемлемы ни в коем виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, как люди или даже не люди – не знаю, как их называть, – желают переписать историю. Мы не дадим этого сделать. И с нами вместе Донбасс".
"Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела говна", – отреагировал на заявление российской певицы Гордон.
"Главней всего Лариса в коме", – поддержала Гордона украинская ведущая Леся Никитюк.
"Когда говоришь про диктатуру и фашизм своей страны, но не знаешь про свою биполярку", – прокомментировала заявление Долиной украинская ведущая Маша Ефросинина.
"Цикл программ #яригала. Гость: Долина, чудная Долина", – написала украинская певица Ольга Цибульская.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 мая 2022 года Долина вместе с российскими артистами Григорием Лепсом и Дмитрием Дюжевым приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.
Все три артиста внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Все они оправдали и поддержали открытое военное нападение РФ на Украину. Долина, Лепс и Дюжев незаконно пересекали границу Украины. Им всем запрещен въезд в страну.
Также Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.
11 мая 2014 года на части территорий Донецкой и Луганской областей сепаратисты провели незаконный так называемый референдум о провозглашении государственной независимости Донецкого и Луганского регионов. "Референдум" координировался из Москвы.