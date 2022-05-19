Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
Новости

"Упала в грязь и поела говна". Гордон высказался о Долиной, которая выступала во временно подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон: Долина обмазалась грязью с головы до ног
Гордон: Долина обмазалась грязью с головы до ног 
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 18 мая на своей странице в Instagram разместил ролик, который записала российская певица Лариса Долина после своего приезда в мае 2022 года во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.

На видео Долина выступает в поддержку российской оккупации суверенной Украины. 

"Гордость и трепет одновременно. Гордость за народ, который здесь живет, отстаивает, который верит в то, что победа будет за ними, за нами. За то, что столько лет отстаивает себя, свою страну, свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида. Вот что я чувствую, – говорит российская певица. – Свободолюбивые народы  и мы, и народ Донбасса. Неприемлемы ни в коем виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, как люди или даже не люди – не знаю, как их называть, – желают переписать историю. Мы не дадим этого сделать. И с нами вместе Донбасс".

"Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела говна", – отреагировал на заявление российской певицы Гордон. 

"Главней всего Лариса в коме", – поддержала Гордона украинская ведущая Леся Никитюк. 

"Когда говоришь про диктатуру и фашизм своей страны, но не знаешь про свою биполярку", – прокомментировала заявление Долиной украинская ведущая Маша Ефросинина. 

"Цикл программ #яригала. Гость: Долина, чудная Долина", – написала украинская певица Ольга Цибульская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 мая 2022 года Долина вместе с российскими артистами Григорием Лепсом и Дмитрием Дюжевым приехала во временно подконтрольный боевикам "ДНР" Донецк.

Все три артиста внесены в базу сайта "Миротворец" как соучастники преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Все они оправдали и поддержали открытое военное нападение РФ на Украину. Долина, Лепс и Дюжев незаконно пересекали границу Украины. Им всем запрещен въезд в страну.

Также Долина находится в базе сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.

11 мая 2014 года на части территорий Донецкой и Луганской областей сепаратисты провели незаконный так называемый референдум о провозглашении государственной независимости Донецкого и Луганского регионов. "Референдум" координировался из Москвы.

Теги: Дмитрий Гордон, война России против Украины, Лариса Долина, Леся Никитюк, Ольга Цибульская, Маша Ефросинина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 