"Упала в грязь и поела говна". Гордон высказался о Долиной, которая выступала во временно подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке

На видео Долина выступает в поддержку российской оккупации суверенной Украины.

"Гордость и трепет одновременно. Гордость за народ, который здесь живет, отстаивает, который верит в то, что победа будет за ними, за нами. За то, что столько лет отстаивает себя, свою страну, свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида. Вот что я чувствую, – говорит российская певица. – Свободолюбивые народы – и мы, и народ Донбасса. Неприемлемы ни в коем виде диктат, нацизм, фашизм. Мы знаем, что сейчас происходит в мире, как люди или даже не люди – не знаю, как их называть, – желают переписать историю. Мы не дадим этого сделать. И с нами вместе Донбасс".

"Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела говна", – отреагировал на заявление российской певицы Гордон.

"Главней всего Лариса в коме", – поддержала Гордона украинская ведущая Леся Никитюк.

"Когда говоришь про диктатуру и фашизм своей страны, но не знаешь про свою биполярку", – прокомментировала заявление Долиной украинская ведущая Маша Ефросинина.

"Цикл программ #яригала. Гость: Долина, чудная Долина", – написала украинская певица Ольга Цибульская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Война России против Украины. Главное (обновляется)