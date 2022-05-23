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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что вряд ли можно обменять Медведчука на защитников "Азовстали"

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Песков: Медведчук не имеет отношения к РФ
Песков: Медведчук не имеет отношения к РФ
Фото: EPA

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 23 мая, что "вряд ли можно" говорить о возможности обмена подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука на украинских защитников "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщило российское государственное пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным", – сказал Песков.

Говоря о защитниках "Азовстали", спикер Кремля заявил о военных и "членах националистических формирований".

"Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

Теги: Россия, Виктор Медведчук, Дмитрий Песков, Азовсталь, обмен валют, война России против Украины
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