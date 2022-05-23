Песков заявил, что вряд ли можно обменять Медведчука на защитников "Азовстали"

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным", – сказал Песков.

Говоря о защитниках "Азовстали", спикер Кремля заявил о военных и "членах националистических формирований".

"Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)