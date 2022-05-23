Адвокат Порошенко заявил, что слова Медведчука не соответствуют действительности, и обвинил СБУ в пиаре

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ, – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – сказал Головань.
Он связывает обнародование показаний Медведчука с судебным заседанием по делу Порошенко, которое должно состояться сегодня.
"Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", – добавил адвокат.
Порошенко и Медведчук, а также бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин фигурируют в производстве о поставках угля из ОРДЛО.
Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
И Порошенко, и Медведчук свою вину отрицали.
16 апреля 2022 года Медведчука, который, как известно, бежал из под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ, отправили в СИЗО.
23 мая СБУ обнародовала его показания против Порошенко. В частности, Медведчук сказал, что по просьбе Порошенко занимался выводом магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" из госсобственности, а также заявил, что Порошенко причастен к схеме поставок угля из ОРДЛО в 2014–215 годах.