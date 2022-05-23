Адвокат Порошенко заявил, что слова Медведчука не соответствуют действительности, и обвинил СБУ в пиаре

СБУ сегодня обнародовала показания Медведчука против Порошенко (на фото). По мнению адвоката, это давление на суд Фото: eurosolidarity.org

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ, – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – сказал Головань.

Он связывает обнародование показаний Медведчука с судебным заседанием по делу Порошенко, которое должно состояться сегодня.

"Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", – добавил адвокат.