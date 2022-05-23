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Адвокат Порошенко заявил, что слова Медведчука не соответствуют действительности, и обвинил СБУ в пиаре

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СБУ сегодня обнародовала показания Медведчука против Порошенко (на фото). По мнению адвоката, это давление на суд
СБУ сегодня обнародовала показания Медведчука против Порошенко (на фото). По мнению адвоката, это давление на суд
Фото: eurosolidarity.org

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань 23 мая в комментарии Общественному заявил, что заявления нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука о Порошенко, обнародованные сегодня Службой безопасности Украины, не соответствуют действительности.

"По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ, – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ, это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", – сказал Головань. 

Он связывает обнародование показаний Медведчука с судебным заседанием по делу Порошенко, которое должно состояться сегодня.

"Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", – добавил адвокат. 

Контекст:

Порошенко и Медведчук, а также бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин фигурируют в производстве о поставках угля из ОРДЛО. 

Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 годаПорошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

И Порошенко, и Медведчук свою вину отрицали. 

16 апреля 2022 года Медведчука, который, как известно, бежал из под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения РФ, отправили в СИЗО.

23 мая СБУ обнародовала его показания против Порошенко. В частности, Медведчук сказал, что по просьбе Порошенко занимался выводом магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" из госсобственности, а также заявил, что Порошенко причастен к схеме поставок угля из ОРДЛО  в 2014–215 годах. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, уголь, Игорь Головань, суд, ГБР
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