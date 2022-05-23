ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Медведчук дал показания против Порошенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нардеп назвал фамилии украинских чиновников, причастных к схемам по выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля в "ЛДНР"
Нардеп назвал  фамилии украинских чиновников, причастных к схемам по выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля в "ЛДНР"
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, задержанный Службой безопасности Украины по подозрению в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и закупки угля в "ЛДНР". Об этом 23 мая сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что Медведчук описал в схеме роль пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, он рассказал, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – отметил  нардеп от ОПЗЖ.

По данным Медведчука, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до $42 млн. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Также Медведчук рассказал детали отладки в 2014–2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у боевиков "ЛДНР".

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.

Медведчук назвал фамилии причастных к схеме украинских чиновников. Среди упомянутых им лиц – экс-министр энергетики Владимир Демчишин, бывший депутат ВР Игорь Кононенко, бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бизнесмен Сергей Кузяра.

Сообщается, что СБУ продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства и участников совершенных преступлений.

Контекст:

В апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн грн. Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзахідтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.

Медведчуку по делу о незаконных поставках угля в Украину из ОРДЛО объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.

В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".

Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января 2022 года ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.

Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.

10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах.

17 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Украина, Виктор Медведчук, терроризм, энергетика, боевики, преступление, президент, подозрение, ЛДНР, нефтепродукты, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян неправильно
  Melovin заявил, что ненавидеть всех россиян – неправильно
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
Группа из Кении на украинском языке и языке суахили спела "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель это организованное мероприятие. Не бесплатное
Макаревич: Если обсер человека длится более двух недель – это организованное мероприятие. Не бесплатное
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
  "Так будет лучше, потому что сейчас в украинских школах не очень хорошая ситуация". Экс-жена Потапа рассказала, где будет учиться их сын
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
Галкин в новом имидже опубликовал ролик из Израиля. Видео
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
  Режиссер Стоун, общавшийся с Путиным, заявил, что президент РФ победил рак
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
17-летняя дочь замалчивающей войну Седоковой сообщила, что окончила школу в Майами. Фото
  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет
  Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Гарри Стайлс в Нью-Йорке выступил с украинским флагом. Видео
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Гир продал свой кабриолет почти за $32 тыс. Деньги будут направлены фондам, которые оказывают поддержку украинцам
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
Победительница шоу "МастерШеф 2" Глинская вышла замуж. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (102498)
2
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (47209)
3
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика скандировала антивоенный лозунг. Видео (35468)
4
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (30208)
5
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (28574)
6
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (25182)
7
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (16878)
8
Зеленская о начале войны: Я проснулась от странных звуков. Владимира нашла в соседней комнате, одетым в костюм, но без галстука. Он сказал: "Началось!" (15278)
 
 
 
 