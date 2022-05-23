Медведчук дал показания против Порошенко

Отмечается, что Медведчук описал в схеме роль пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, он рассказал, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – отметил нардеп от ОПЗЖ.
По данным Медведчука, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до $42 млн. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.
Также Медведчук рассказал детали отладки в 2014–2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у боевиков "ЛДНР".
"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.
Медведчук назвал фамилии причастных к схеме украинских чиновников. Среди упомянутых им лиц – экс-министр энергетики Владимир Демчишин, бывший депутат ВР Игорь Кононенко, бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бизнесмен Сергей Кузяра.
Сообщается, что СБУ продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства и участников совершенных преступлений.
В апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля с временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн грн. Другое – незаконное завладение ООО "Прикарпатзахідтранс" участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.
Медведчуку по делу о незаконных поставках угля в Украину из ОРДЛО объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
Медведчука в рамках этого дела отправили под домашний арест. 10 января 2022 года ему продлили срок домашнего ареста на 60 суток.
Порошенко 19 января суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, однако Офис генпрокурора обжаловал решение и настаивает на аресте.
10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах.
17 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование так называемого "угольного дела" в отношении Порошенко и Медведчука должно быть завершено в сентябре 2022 года.