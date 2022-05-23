Медведчук дал показания против Порошенко

Нардеп назвал фамилии украинских чиновников, причастных к схемам по выводу из госсобственности нефтепровода и закупке угля в "ЛДНР" Фото: Служба безпеки України / Facebook

Отмечается, что Медведчук описал в схеме роль пятого президента Украины Петра Порошенко. В частности, он рассказал, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – отметил нардеп от ОПЗЖ.

По данным Медведчука, за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до $42 млн. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Также Медведчук рассказал детали отладки в 2014–2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у боевиков "ЛДНР".

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – сообщил задержанный.

Медведчук назвал фамилии причастных к схеме украинских чиновников. Среди упомянутых им лиц – экс-министр энергетики Владимир Демчишин, бывший депутат ВР Игорь Кононенко, бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, бизнесмен Сергей Кузяра.

Сообщается, что СБУ продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства и участников совершенных преступлений.