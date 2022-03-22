Венедиктова заявила, что фигурирующий в "угольном деле" Порошенко во время войны "никуда не денется"

"Слушайте, все живут, и дела живут тоже. Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, уехать он не сможет", – сказала она.
Генпрокурор считает, что в сегодняшних реалиях нет необходимости "поднимать какие-либо политические вопросы".
"У нас сейчас есть враг, которым нужно заниматься", – подчеркнула Венедиктова.
Она рассказала, что "угольное дело", в котором фигурирует Порошенко, находится "в состоянии расследования и никуда не исчезло".
"Динамика расследования, конечно же, снизилась, потому что все ресурсы человеческие брошены на военные преступления", – объяснила генпрокурор.
В производстве о поставках угля из ОРДЛО фигурируют Порошенко, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.
Медведчуку по этому делу объявили подозрение 8 октября 2021 года, Порошенко – 20 декабря.
В тексте подозрения Порошенко говорится, что он и Медведчук якобы объединились, чтобы покупать уголь на оккупированной территории Донбасса под видом антрацита из ЮАР. Инициатором схемы СБУ считает "высокопоставленных чиновников РФ", в документе не называются их имена. План россиян заключался в создании искусственного дефицита угля и организации поставок из ОРДЛО, которые должны были помочь "ЛНР" и "ДНР".
Оба фигуранта свою вину отрицают.
10 февраля директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал появление новых подозреваемых в деле о поставках угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в 2014–2015 годах.
24 февраля в Украину открыто вторглась Россия.