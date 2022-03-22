Венедиктова заявила, что фигурирующий в "угольном деле" Порошенко во время войны "никуда не денется"

"Слушайте, все живут, и дела живут тоже. Сегодня такой момент, что Петр Алексеевич никуда не денется. У него мобилизационный возраст, уехать он не сможет", – сказала она.

Генпрокурор считает, что в сегодняшних реалиях нет необходимости "поднимать какие-либо политические вопросы".

"У нас сейчас есть враг, которым нужно заниматься", – подчеркнула Венедиктова.

Она рассказала, что "угольное дело", в котором фигурирует Порошенко, находится "в состоянии расследования и никуда не исчезло".

"Динамика расследования, конечно же, снизилась, потому что все ресурсы человеческие брошены на военные преступления", – объяснила генпрокурор.