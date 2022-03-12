Порошенко: Мы договорились с Зеленским, что выступаем единым фронтом

"У нас было несколько встреч с президентом Зеленским. Мы договорились сейчас, что мы будем выступать единым фронтом. Это абсолютно адекватное и правильное поведение, когда все украинцы сейчас являются не президентом, министром, лидером парламентской фракции или партии, или рабочим, или работницей. Мы все сейчас солдаты, которые должны защищать Украину", – сказал он.

По словам Порошенко, украинцы удивили президента РФ Владимира Путина сломом блицкрига, а Вооруженные силы Украины не только удивили мир, но и объединили его. Теперь, по мнению украинского политика, Путин ведет себя как "раненый зверь". Порошенко отметил, что очень сомневается в психической адекватности Путина "и это создает огромную опасность для Украины".

"Путин рассчитывал, что "пятая колонна" внутри страны разрушит единство, а мы сделали Путину большой сюрприз", – заявил политик.

Он считает, что теперь Путину не останется ничего, кроме как "уйти прочь из Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)