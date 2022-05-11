Недвижимость и 126 автомобилей. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака – ГБР

Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн. Они являются субъектом уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем, выдвинутых народным депутатам.

"Постановлением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен в том числе на три земельных участка, 11 нежилых зданий и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Теперь ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества Национальному агентству по управлению активами.