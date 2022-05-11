Недвижимость и 126 автомобилей. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака – ГБР

Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн. Они являются субъектом уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем, выдвинутых народным депутатам.
"Постановлением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен в том числе на три земельных участка, 11 нежилых зданий и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ", - говорится в сообщении.
Теперь ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества Национальному агентству по управлению активами.
В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма.
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
27 апреля ГБР провело обыски у родственников нардепов во Львове и области, следственные действия осуществлялись в квартирах, домах и на предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею. "Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества, его дальнейший арест, а также документирование причастности данных субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", – подчеркнули в бюро.