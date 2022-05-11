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Недвижимость и 126 автомобилей. Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака – ГБР

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Суд арестовал 126 автомобилей, среди которых грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ"
Суд арестовал 126 автомобилей, среди которых грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ"
Фото: dbr.gov.ua

Лычаковский районный суд Львова арестовал по ходатайству Государственного бюро расследований Украины имущество предприятий, принадлежащих родственникам Виктора Медведчука и Тараса Козака (народных депутатов от пророссийской партии ОПЗЖ, деятельность которой приостановлена после вторжения РФ в Украину). Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГБР.

Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн. Они являются субъектом уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем, выдвинутых народным депутатам.

"Постановлением суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен в том числе на три земельных участка, 11 нежилых зданий и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики "КрАЗ" и "КамАЗ", - говорится в сообщении.

Теперь ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества Национальному агентству по управлению активами.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против нардепов Козака, Медведчука и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года. 27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

27 апреля ГБР провело обыски у родственников нардепов во Львове и области, следственные действия осуществлялись в квартирах, домах и на предприятиях, принадлежащих семье Козака, а также брату Виктора Медведчука – Сергею. "Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества, его дальнейший арест, а также документирование причастности данных субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины", – подчеркнули в бюро. 

Теги: Виктор Медведчук, арест, Тарас Козак, ОПЗЖ, ГБР
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