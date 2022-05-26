Данилов подтвердил, что оккупанты не пытают эвакуированных с "Азовстали" украинских военных

Позорного отношения к защитникам Мариуполя со стороны оккупантов нет, отметил Данилов Фото: EPA

Об этом 26 мая в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, вопросом освобождения украинских военных занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.

"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом", – сказал Данилов.

Других деталей он не сообщил.

"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы и вернулись в нашу страну", – добавил чиновник.

СМИ сообщали, что некоторые украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" и находящиеся в плену у россиян, смогли связаться по телефону со своими семьями, в частности, командиру полка "Азов" Денису Прокопенко удалось связаться по телефону с женой.

По словам Данилова, это не единственное общение Прокопенко с супругой.

"У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", которые находятся в тяжелых условиях", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.

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