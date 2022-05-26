Данилов подтвердил, что оккупанты не пытают эвакуированных с "Азовстали" украинских военных

Об этом 26 мая в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, вопросом освобождения украинских военных занимаются люди, которые брали на себя такие гарантии.
"Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом", – сказал Данилов.
Других деталей он не сообщил.
"Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы и вернулись в нашу страну", – добавил чиновник.
СМИ сообщали, что некоторые украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" и находящиеся в плену у россиян, смогли связаться по телефону со своими семьями, в частности, командиру полка "Азов" Денису Прокопенко удалось связаться по телефону с женой.
По словам Данилова, это не единственное общение Прокопенко с супругой.
"У власти больше информации, когда общались другие бойцы "Азова", которые находятся в тяжелых условиях", – подчеркнул секретарь СНБО Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских.
В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.
По сообщению Генштаба ВСУ, 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.
Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".
Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.