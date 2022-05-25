Я не вижу заинтересованности России в окончании войны – Зеленский

На вопрос модератора, можно ли сказать, что Россия сейчас не относится серьезно к переговорам, Зеленский ответил, что можно.

"Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей. Сначала было ощущение, что можно начать говорить, что будет какой-то результат. Но пока что я этого не вижу", – сказал он.

По его словам, "единственным позитивным моментом" были переговоры о разблокировании "Азовстали" в Мариуполе и эвакуация оттуда украинцев, гражданских и военных, благодаря, в том числе, участию в переговорах международных организаций.

"Это был хоть какой-то позитив, что людей эти переговоры дали возможность вывезти... Больше я пока что никаких шагов не вижу. Считаю, что это затягивание процесса", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина уже наблюдала подобное в Минском процессе, и теперь не пойдет ни на какие "искусственные договора без нормальных подтверждений".

По мнению Зеленского, стадия боевых действий может перейти в дипломатические переговоры – в формате президентов двух стран или при участии стратегических партнеров Украины – но только когда российская сторона "покажет возможность и желание перейти к дипломатии".

"Это возможно, если продемонстрирует РФ хоть что-то. Хоть чем-то я называю и такие шаги, как отведение войск до [позиций] 24 числа, скажем так. Я считаю, что это правильный был бы шаг со стороны РФ", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что "когда Украина говорит, что будет бороться, пока не вернет все свои территории, это значит только одно – Украина будет бороться, пока не вернет все свои территории".

Война России против Украины. Главное (обновляется)