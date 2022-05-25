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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Я не вижу заинтересованности России в окончании войны – Зеленский

Зеленский: Переход к дипломатии возможен, если продемонстрирует РФ хоть что-то
Зеленский: Переход к дипломатии возможен, если продемонстрирует РФ хоть что-то
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ только затягивает переговорный процесс и не проявляет желания перейти от боев к дипломатии. Об этом он сказал 25 мая на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Видео опубликовал Офис президента в YouTube.

На вопрос модератора, можно ли сказать, что Россия сейчас не относится серьезно к переговорам, Зеленский ответил, что можно. 

"Я не вижу заинтересованности. Я не вижу предметных вещей. Сначала было ощущение, что можно начать говорить, что будет какой-то результат. Но пока что я этого не вижу", – сказал он.

По его словам, "единственным позитивным моментом" были переговоры о разблокировании "Азовстали" в Мариуполе и эвакуация оттуда украинцев, гражданских и военных, благодаря, в том числе, участию в переговорах международных организаций. 

"Это был хоть какой-то позитив, что людей эти переговоры дали возможность вывезти... Больше я пока что никаких шагов не вижу. Считаю, что это затягивание процесса", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина уже наблюдала подобное в Минском процессе, и теперь не пойдет ни на какие "искусственные договора без нормальных подтверждений".

По мнению Зеленского, стадия боевых действий может перейти в дипломатические переговоры – в формате президентов двух стран или при участии стратегических партнеров Украины – но только когда российская сторона "покажет возможность и желание перейти к дипломатии".

"Это возможно, если продемонстрирует РФ хоть что-то. Хоть чем-то я называю и такие шаги, как отведение войск до [позиций] 24 числа, скажем так. Я считаю, что это правильный был бы шаг со стороны РФ", – сказал президент. 

Он также подчеркнул, что "когда Украина говорит, что будет бороться, пока не вернет все свои территории, это значит только одно – Украина будет бороться, пока не вернет все свои территории". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.

Зеленский сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения украинских военных, остававшихся в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Президент Украины также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечают, что пока для этого не сложились условия.

17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Зеленский 23 мая сказал, что его встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос о прекращении войны.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, переговоры, эвакуация, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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