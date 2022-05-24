Киссинджер считает, что Украина должна быть готовой отдать часть территории РФ. В Офисе президента ответили

98-летнего политика 23 мая цитирует The Telegraph.
По словам Киссинджера, переговоры между РФ и Украиной "должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".
В идеале "разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво", а продолжение войны после этого "будет не за свободу Украины", а "новой войной против самой России", добавил экс-госсекретарь США.
Статус-кво, о котором заявил Киссинджер, подразумевает, что Украина должна согласиться на мирное соглашение, чтобы восстановить ситуацию на момент начала вторжения РФ 24 февраля, когда Россия формально контролировала оккупированный полуостров Крым и неофициально – часть Донецкой и Луганской областей.
"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – отреагировал в Twitter 24 мая советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
Так само легко, як пан #Кіссинджер пропонує віддати Росії частину України, він дозволив би забрати Польщу чи Литву. Добре, що в українців в окопах немає часу слухати поради «давоських панікерів». Трохи зайняті, захищаємо свободу та демократію. pic.twitter.com/NgeYBmxixy— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на мирных переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, отметил он.
17 мая в ОПУ заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.