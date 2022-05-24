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Киссинджер считает, что Украина должна быть готовой отдать часть территории РФ. В Офисе президента ответили

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Киссинджер призвал к переговорам между РФ и Украиной в ближайшие два месяца
Киссинджер призвал к переговорам между РФ и Украиной в ближайшие два месяца
Фото: EPA

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

98-летнего политика 23 мая цитирует The Telegraph.

По словам Киссинджера, переговоры между РФ и Украиной "должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".

В идеале "разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво", а продолжение войны после этого "будет не за свободу Украины", а "новой войной против самой России", добавил экс-госсекретарь США.

Статус-кво, о котором заявил Киссинджер, подразумевает, что Украина должна согласиться на мирное соглашение, чтобы восстановить ситуацию на момент начала вторжения РФ 24 февраля, когда Россия формально контролировала оккупированный полуостров Крым и неофициально – часть Донецкой и Луганской областей.

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – отреагировал в Twitter 24 мая советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на мирных переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, отметил он.

17 мая в ОПУ заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Польша, Всемирный экономический форум, Литва, Давос, Донбасс, Генри Киссинджер, переговоры, вторжение, советник, украинцы, война России против Украины, безопасность, суверенитет, Офис президента Украины, соглашение, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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