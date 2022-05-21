Цели переговоров с Путиным будут зависеть от времени их проведения – Зеленский

"Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться, цель меняется. Гибридная война, так и гибридным будет мир, и гибридными – встречи. Если бы мы сегодня встречались, кстати, вопрос Мариуполя был бы в адженде. Если будем встречаться через два-три месяца, этого вопроса, может, и не будет. А может, будет. Мы не знаем. Может, будет частично. Если бы мы встречались в самом начале – мы знаем, в каком положении была Украина. Если бы мы встречались сегодня – мы знаем, что оккупировано, а что деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца – мы не знаем, в каком состоянии это будет…" – сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, какая цель его встречи с Путиным и может ли такая встреча стать завершением войны.
По словам президента, в повестке переговоров – вопросы завершения войны, обмена пленными, деоккупации украинских территорий.
"Решать вопросы об обмене, деоккупации, мире, остановке войны. Вот и вся адженда. Она такой и была сначала. То есть она не была такой конкретной, наверное, потому что не было конкретики в результатах текущей войны. У нас есть желания и цели, мы хотим вернуть территории и завершить эту войну. Но как это будет? Когда? Зависит от времени, когда будет разговор с Путиным", – продолжил он.
Зеленский считает, что "разговор Украины и России точно будет".
"Мы не знаем, в каком формате – с посредниками, без посредников, в широком кругу, на уровне президентов", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.
При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.
17 мая в ОП заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.