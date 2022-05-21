Цели переговоров с Путиным будут зависеть от времени их проведения – Зеленский

"Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться, цель меняется. Гибридная война, так и гибридным будет мир, и гибридными – встречи. Если бы мы сегодня встречались, кстати, вопрос Мариуполя был бы в адженде. Если будем встречаться через два-три месяца, этого вопроса, может, и не будет. А может, будет. Мы не знаем. Может, будет частично. Если бы мы встречались в самом начале – мы знаем, в каком положении была Украина. Если бы мы встречались сегодня – мы знаем, что оккупировано, а что деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца – мы не знаем, в каком состоянии это будет…" – сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, какая цель его встречи с Путиным и может ли такая встреча стать завершением войны.

По словам президента, в повестке переговоров – вопросы завершения войны, обмена пленными, деоккупации украинских территорий.

"Решать вопросы об обмене, деоккупации, мире, остановке войны. Вот и вся адженда. Она такой и была сначала. То есть она не была такой конкретной, наверное, потому что не было конкретики в результатах текущей войны. У нас есть желания и цели, мы хотим вернуть территории и завершить эту войну. Но как это будет? Когда? Зависит от времени, когда будет разговор с Путиным", – продолжил он.

Зеленский считает, что "разговор Украины и России точно будет".

"Мы не знаем, в каком формате – с посредниками, без посредников, в широком кругу, на уровне президентов", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)