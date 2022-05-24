Буданов: У Путина были реалистичные варианты, которые могли плохо для нас закончиться в короткой перспективе

"У него было несколько вариантов, как все это реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки, у него были в принципе совершенно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе. И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые даже говорили Путину, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант. И по хорошей российской традиции из всех хороших и плохих вариантов российский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же самое", – подчеркнул Буданов.
По его словам, Путин планировал захватить всю территорию левобережной Украины, а дальше он считал, что "сопротивления не будет и просто автоматически все закончится".
"Основным аспектом его плана было не позже чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позже чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление", – отметил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.