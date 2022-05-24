Буданов: У Путина были реалистичные варианты, которые могли плохо для нас закончиться в короткой перспективе

"У него было несколько вариантов, как все это реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки, у него были в принципе совершенно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас закончиться в довольно короткой перспективе. И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые даже говорили Путину, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не лучший вариант. И по хорошей российской традиции из всех хороших и плохих вариантов российский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же самое", – подчеркнул Буданов.

По его словам, Путин планировал захватить всю территорию левобережной Украины, а дальше он считал, что "сопротивления не будет и просто автоматически все закончится".

"Основным аспектом его плана было не позже чем на третьи сутки захватить админздания Киева, не позже чем на десятые сутки завершить активную военную фазу, то есть полностью уничтожить любое сопротивление", – отметил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)