"Путин – х...йло". Полякова в Нью-Йорке выступила на фоне надписи Stop Putin. Видео

"У Оли, как всегда, своя атмосфера. Даже в Нью-Йорке", – подписал он видео.

"Україна понад усе! Смерть ворогам! – прокричала cо сцены певица. – А Путин..."

"Х...йло!" – продолжили фразу зрители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала во Францию, а ее муж вступил в тероборону.

Артистка живет в доме российского блогера украинского происхождения Ники Белоцерковской, которая 28 февраля осудила войну РФ против Украины. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.

После концерта в Нью-Йорке у певицы запланированы выступления еще в пяти американских городах.