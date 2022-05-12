  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем

"Он уже возглавляет всю тероборону своего района, – сказала певица. – Что-то там делает, мне не рассказывает. Говорит, что все хорошо".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.

Артистка живет в доме российского блогера украинского происхождения Ники Белоцерковской, которая 28 февраля осудила войну РФ против Украины. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.