Бульвар Шоубиз
 
12 мая, 2022
 
Новости

"Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полякова о муже, который остался в Украине: Он что-то там делает, мне не рассказывает
Полякова о муже, который остался в Украине: Он что-то там делает, мне не рассказывает
Фото: Оля Полякова / Facebook

Украинская певица Оля Полякова, которая после нападения РФ на Украину переехала вместе с детьми во Францию, 12 мая в эфире канала "Украина" рассказала, что не виделась со своим мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским с 3 марта.

"Он уже возглавляет всю тероборону своего района, – сказала певица. – Что-то там делает, мне не рассказывает. Говорит, что все хорошо".

ВИДЕО
Видео: Ранок з Україною / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Полякова с детьми уехала за границу, а ее муж вступил в тероборону.

Артистка живет в доме российского блогера украинского происхождения Ники Белоцерковской, которая 28 февраля осудила войну РФ против Украины. 16 марта блогер сообщила, что в РФ против нее возбудили дело. "Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.

Теги: Франция, территориальная оборона, война России против Украины, Оля Полякова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Он уже возглавляет всю тероборону своего района". Полякова, которая уехала с детьми во Францию, рассказала, когда в последний раз виделась с мужем
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
  "Мы больше не можем жить в парадигме, что все будет хорошо". Клопотенко рассказал, какой будет Украина через 10 лет
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
"Они реально способны только на шлак". Цимбалюк высказался о российских актерах, которые снимались в сериалах в Украине
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
  "Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может говорить о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может говорить о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 