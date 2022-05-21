Нардеп Цимбалюк: Путин закончит самоубийством

"Мне кажется, что Путин закончит самоубийством, потому что то, что он творит, то, что он потерял реальный контроль над происходящим, – вот эти его идеи относительно мгновенного захвата Киева, мгновенного завершения "спецоперации" (которую он так называет, а на самом деле это война, а для нас – отечественная), – поэтому я не думаю, что у него после этого будет перспектива выжить", – сказал он.

Нардеп считает, что альтернативой самоубийства будет для Путина уничтожение теми российскими военными, которые обкрадывали армию, зарабатывали на ней, "покупали яхты и размещали их за границей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube