Нардеп Цимбалюк: Путин закончит самоубийством

"Мне кажется, что Путин закончит самоубийством, потому что то, что он творит, то, что он потерял реальный контроль над происходящим, – вот эти его идеи относительно мгновенного захвата Киева, мгновенного завершения "спецоперации" (которую он так называет, а на самом деле это война, а для нас – отечественная), – поэтому я не думаю, что у него после этого будет перспектива выжить", – сказал он.
Нардеп считает, что альтернативой самоубийства будет для Путина уничтожение теми российскими военными, которые обкрадывали армию, зарабатывали на ней, "покупали яхты и размещали их за границей".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.