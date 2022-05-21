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Нардеп Цимбалюк: Путин закончит самоубийством

 
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Цимбалюк (на фото) считает, что Путин потерял контроль над происходящим
Цимбалюк (на фото) считает, что Путин потерял контроль над происходящим
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин покончит с собой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал-лейтенант милиции в отставке Михаил Цимбалюк.

"Мне кажется, что Путин закончит самоубийством, потому что то, что он творит, то, что он потерял реальный контроль над происходящим, – вот эти его идеи относительно мгновенного захвата Киева, мгновенного завершения "спецоперации" (которую он так называет, а на самом деле это война, а для нас – отечественная), – поэтому я не думаю, что у него после этого будет перспектива выжить", – сказал он.

Нардеп считает, что альтернативой самоубийства будет для Путина уничтожение теми российскими военными, которые обкрадывали армию, зарабатывали на ней, "покупали яхты и размещали их за границей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, самоубийство, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Цимбалюк, войска, нардеп
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