Кулеба: Россия выбрала войну, а не переговоры с Украиной. Вот так они и угасли

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были, как спичка: сначала зажигаешь спичку, она горит ярко, сильно. Потом чем больше она горит, тем меньше становится, и в конце концов остается только обгоревшая спичечка, которую бросают на землю и растирают ногой. Примерно так же произошло и с переговорами", – сказал он.

По словам Кулебы, после встреч в Стамбуле "было очевидно, что Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной".

"Причины этого еще надо будет исследовать, но с каждой неделей мы видим, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее РФ на поле боя, тем меньше интересов они проявляли к переговорам. Посмотрите на карту, на украинские города, которые были в последние дни поражены ракетами, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне. И вы увидите, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Вот так они и угасли", – сказал министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)