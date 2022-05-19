Кулеба: Россия выбрала войну, а не переговоры с Украиной. Вот так они и угасли

"Не было такого момента, когда просто взяли и прекратили переговоры. Переговоры были, как спичка: сначала зажигаешь спичку, она горит ярко, сильно. Потом чем больше она горит, тем меньше становится, и в конце концов остается только обгоревшая спичечка, которую бросают на землю и растирают ногой. Примерно так же произошло и с переговорами", – сказал он.
По словам Кулебы, после встреч в Стамбуле "было очевидно, что Россия начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной".
"Причины этого еще надо будет исследовать, но с каждой неделей мы видим, что есть прямая зависимость: чем агрессивнее РФ на поле боя, тем меньше интересов они проявляли к переговорам. Посмотрите на карту, на украинские города, которые были в последние дни поражены ракетами, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне. И вы увидите, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Вот так они и угасли", – сказал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.