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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский будет модерировать процесс переговоров с Россией, считает Подоляк

Подоляк: Любая война будет завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский
Подоляк: Любая война будет завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что глава Украинского государства Владимир Зеленский будет модерировать переговоры с Россией о завершении войны.

Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона 17 мая, трансляцию ведет в том числе телеканал "Рада"

Сейчас, как сказал Подоляк, переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

"После стамбульского коммюнике существенных изменений, продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но подчеркиваю: любая война будет все равно завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский", – заявил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.

При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Михаил Подоляк
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