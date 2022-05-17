Зеленский будет модерировать процесс переговоров с Россией, считает Подоляк

Подоляк: Любая война будет завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс, как мне кажется, будет Зеленский Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Об этом Подоляк заявил в эфире национального телемарафона 17 мая, трансляцию ведет в том числе телеканал "Рада".

Сейчас, как сказал Подоляк, переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

"После стамбульского коммюнике существенных изменений, продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но подчеркиваю: любая война будет все равно завершаться за столом переговоров. И модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский", – заявил он.

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