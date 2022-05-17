Подоляк не исключил обсуждение вопроса денацификации РФ в ходе переговоров

Подоляк сказал, что глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков живут в мире, где якобы есть "украинский нацизм".
"Уже мир понимает, принципиально, документально доказано: сегодня в мире существует только один тип нацизма – российский. Но они этого еще не поняли. Возможно, еще какое-то время пройдет для того, чтобы мы приступили к более основательному обсуждению этой проблемы – проблемы денацификации России в рамках переговорного процесса", – добавил он.
Сейчас, по словам Подоляка, переговорный процесс приостановлен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".