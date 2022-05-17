Подоляк не исключил обсуждение вопроса денацификации РФ в ходе переговоров

По словам Подоляка, обсуждение вопроса денацификации РФ может начаться "через какое-то время" Фото: president.gov.ua

Подоляк сказал, что глава МИД России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков живут в мире, где якобы есть "украинский нацизм".

"Уже мир понимает, принципиально, документально доказано: сегодня в мире существует только один тип нацизма – российский. Но они этого еще не поняли. Возможно, еще какое-то время пройдет для того, чтобы мы приступили к более основательному обсуждению этой проблемы – проблемы денацификации России в рамках переговорного процесса", – добавил он.

Сейчас, по словам Подоляка, переговорный процесс приостановлен.

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