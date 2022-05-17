В ОПУ заявили, что быстрое получение Украиной оружия снизит цены на всех континентах

Такое мнение 16 мая в Twitter выразил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

"Украина – кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение", – написал Подоляк.

Україна – годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Що швидше ми отримаємо зброю, то швидше звільнимо свої території. Що швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах. Пряма залежність. Ухвалюйте рішення.

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

По данным ООН, вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты – 1,7 млрд жителей Земли.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

Если Россия продолжит блокировать украинские морские порты, многим странам мира грозит продовольственный кризис и голод, заявлял 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский.