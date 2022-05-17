Подоляк: Лучший переговорщик с Россией – новый пакет оружия и санкций

"Зачем тешить агрессора уговорами? Премьер Эстонии Кая Каллас задает правильные вопросы. Каждый звонок от мировых лидеров вырывает Россию из цивилизационной изоляции", – написал он.
Советник главы ОП считает, что "Москва понимает только язык силы, диалог для них – слабость".
"Лучший переговорщик – новый пакет оружия и санкций", – заявил Подоляк.
Навіщо тішити агресора вмовляннями? Прем'єр * @kajakallas ставить правильні питання. Кожен дзвінок від світових лідерів вириває Росію з цивілізаційної ізоляції. Москва розуміє лише мову сили. Діалог для них – слабкість. Найкращий перемовник — новий пакет зброї та санкцій.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Каллас в опубликованном 16 мая интервью Euractiv заявила, что европейским лидерам нет смысла разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, если они действительно хотят дать ему понять, что он изолирован. "Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров случилась Буча, случился Ирпень – никаких признаков деэскалации мы не видим", – подчеркнула премьер Эстонии.
Аналогичную мысль еще в середине апреля высказывал и премьер-министр Италии Марио Драги после сообщений о зверствах российской армии в Буче.
С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран разговаривали с Путиным, чтобы уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля. Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 3 мая. Однако ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации.
11 апреля австрийский премьер Карл Нехаммер побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным. Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".