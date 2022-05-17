Подоляк: Лучший переговорщик с Россией – новый пакет оружия и санкций

"Зачем тешить агрессора уговорами? Премьер Эстонии Кая Каллас задает правильные вопросы. Каждый звонок от мировых лидеров вырывает Россию из цивилизационной изоляции", – написал он.

Советник главы ОП считает, что "Москва понимает только язык силы, диалог для них – слабость".

"Лучший переговорщик – новый пакет оружия и санкций", – заявил Подоляк.

Навіщо тішити агресора вмовляннями? Прем'єр * @kajakallas ставить правильні питання. Кожен дзвінок від світових лідерів вириває Росію з цивілізаційної ізоляції. Москва розуміє лише мову сили. Діалог для них – слабкість. Найкращий перемовник — новий пакет зброї та санкцій. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 17, 2022

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Каллас в опубликованном 16 мая интервью Euractiv заявила, что европейским лидерам нет смысла разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, если они действительно хотят дать ему понять, что он изолирован. "Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров случилась Буча, случился Ирпень – никаких признаков деэскалации мы не видим", – подчеркнула премьер Эстонии.

Аналогичную мысль еще в середине апреля высказывал и премьер-министр Италии Марио Драги после сообщений о зверствах российской армии в Буче.