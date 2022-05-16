"Никаких результатов". Премьер Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить Путину

Каллас: Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень Фото: EPA

Каллас подчеркнула, что когда Путину все постоянно звонят, он не получает сообщения о том, что он изолирован. Из-за этого российский лидер чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним, отмечает она.

"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень – никаких признаков деэскалации мы не видим", – добавила премьер.

Аналогичную мысль еще в середине апреля высказывал и премьер-министр Италии Марио Драги после сообщений о зверствах российской армии в Буче.