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"Никаких результатов". Премьер Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить Путину

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Каллас: Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень
Каллас:  Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что европейским лидерам нет смысла разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, если они действительно хотят дать ему понять, что он изолирован. Об этом она заявила в интервью Euractiv.

Каллас подчеркнула, что когда Путину все постоянно звонят, он не получает сообщения о том, что он изолирован. Из-за этого российский лидер чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним, отмечает она.

"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень – никаких признаков деэскалации мы не видим", – добавила премьер.

Аналогичную мысль еще в середине апреля высказывал и премьер-министр Италии Марио Драги после сообщений о зверствах российской армии в Буче.

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля. Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 3 мая. Однако ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации.

11 апреля австрийский премьер Карл Нехаммер побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным. Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, Европейский союз, Кая Каллас
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