"Никаких результатов". Премьер Эстонии призвала лидеров ЕС не звонить Путину

Каллас подчеркнула, что когда Путину все постоянно звонят, он не получает сообщения о том, что он изолирован. Из-за этого российский лидер чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят поговорить с ним, отмечает она.
"Но что мы из этого получаем? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров, случилась Буча, случился Ирпень – никаких признаков деэскалации мы не видим", – добавила премьер.
Аналогичную мысль еще в середине апреля высказывал и премьер-министр Италии Марио Драги после сообщений о зверствах российской армии в Буче.
С начала полномасштабной войны в Украине главы нескольких стран имели разговор с Путиным в попытках уговорить его прекратить огонь. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил с ним 18 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган – 1 апреля. Чаще всего Путин созванивался с французским президентом Эммануэлем Макроном, последний звонок был 3 мая. Однако ни один из этих разговоров не привел к деэскалации ситуации.
11 апреля австрийский премьер Карл Нехаммер побывал в Москве, где провел переговоры с Путиным. Нехаммер заявил, что его визит в Москву был "не дружеским", а сам он в разговоре с Путиным дал понять, что санкции против России за ее агрессию против Украины будут "ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут умирать люди".