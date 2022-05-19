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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги". Подоляк призвал не предлагать Украине прекращение огня

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Подоляк: Украину не интересует новый "Минск" и возвращение войны
Подоляк: Украину не интересует новый "Минск" и возвращение войны
Фото: president.gov.ua

Прекращение огня в Украине невозможно, пока в стране остаются российские войска, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter 19 мая.

"Не предлагайте нам прекращение огня – это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – написал политик. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате. Сейчас, как говорит Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Офисе президента ранее уже подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он. 

Теги: оккупация, переговоры, перемирие, Минские соглашения, прекращение огня, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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