Зеленский: Встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос прекращения войны

Зеленский: Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем из РФ, кроме президента Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что после зверств, которые российские оккупанты совершали в украинских городах, в частности, Мариуполе Донецкой области, а также в Буче и Ирпене Киевской области, возможности для организации диалога уменьшаются.

"С каждым днем все сложнее и сложнее будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов... Это сложно. Но, тем нее менее, мы должны стараться закончить [войну]", – сказал президент.

Он подчеркнул, что вопрос окончания войны он может обсуждать только с Путиным, поскольку в РФ такая структура принятия решений, "что без него решения не принимаются".

"Мы с вами должны четко это осознавать. Все институции у них объединены одним решением – решением президента РФ. И если мы говорим о конкретном решении – о прекращении войны, – то без него этого решения не будет. Не выйдет без встречи с президентом РФ. А после того, что они натворили, вы понимаете, что большого желания относительно этих встреч точно нет. И большого желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем из РФ, кроме президента. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. О другом нечего говорить", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в вопросе организации переговоров не все зависит от украинской стороны.

"Будет разговор с Путиным, не будет, будет ли какой-то другой формат – честно говоря, не только от нас зависит. Мы будем бороться до тех пор, пока не освободим то, что можем освободить, пока не освободим нашу землю", – сказал президент.