Зеленский: Встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос прекращения войны

Зеленский сказал, что после зверств, которые российские оккупанты совершали в украинских городах, в частности, Мариуполе Донецкой области, а также в Буче и Ирпене Киевской области, возможности для организации диалога уменьшаются.
"С каждым днем все сложнее и сложнее будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов... Это сложно. Но, тем нее менее, мы должны стараться закончить [войну]", – сказал президент.
Он подчеркнул, что вопрос окончания войны он может обсуждать только с Путиным, поскольку в РФ такая структура принятия решений, "что без него решения не принимаются".
"Мы с вами должны четко это осознавать. Все институции у них объединены одним решением – решением президента РФ. И если мы говорим о конкретном решении – о прекращении войны, – то без него этого решения не будет. Не выйдет без встречи с президентом РФ. А после того, что они натворили, вы понимаете, что большого желания относительно этих встреч точно нет. И большого желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем из РФ, кроме президента. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. О другом нечего говорить", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в вопросе организации переговоров не все зависит от украинской стороны.
"Будет разговор с Путиным, не будет, будет ли какой-то другой формат – честно говоря, не только от нас зависит. Мы будем бороться до тех пор, пока не освободим то, что можем освободить, пока не освободим нашу землю", – сказал президент.
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.
Зеленский сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Президент Украины также настаивает на личной встрече с президентом РФ, но в Москве отвечают, что пока для этого не сложились условия.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.