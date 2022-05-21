Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем, Россия проиграет – Буданов

Он подчеркнул, что другого пути, кроме силового, "не существует".
Глава военной разведки отметил, что Россия в результате проиграет, хотя сейчас у нее есть определенные локальные успехи на Донбассе.
Также Буданов подчеркнул, что Россия использует против Украины все возможные виды оружия, кроме ядерного, и в этой связи не согласился с мнением, что поставки Украине определенных видов вооружения (американское издание пишет о США и дальнобойных реактивных системах залпового огня Himars) якобы могут привести к эскалации со стороны Москвы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.
Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
Переговоры между Россией и Украиной об урегулировании фактически прекращены.