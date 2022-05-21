Украина будет освобождать свои территории исключительно военным путем, Россия проиграет – Буданов

Буданов подчеркнул, что другого пути, кроме силового, "не существует" Фото: gur.gov.ua

Он подчеркнул, что другого пути, кроме силового, "не существует".

Глава военной разведки отметил, что Россия в результате проиграет, хотя сейчас у нее есть определенные локальные успехи на Донбассе.

Также Буданов подчеркнул, что Россия использует против Украины все возможные виды оружия, кроме ядерного, и в этой связи не согласился с мнением, что поставки Украине определенных видов вооружения (американское издание пишет о США и дальнобойных реактивных системах залпового огня Himars) якобы могут привести к эскалации со стороны Москвы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Буданов говорил в интервью Sky News, которое вышло 13 мая, что переломный момент в войне наступит во второй половине августа.