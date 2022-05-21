Зеленский: Победа в войне будет кровавой и точно в бою, но концовка – в дипломатии

Президент в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что "не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать, и мы это сделаем". По словам Зеленского, он готов повторить эти слова, но их смысл уже другой.
"Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Я думал действительно, что завершить [ее] можно сугубо диалогом. Сейчас я понимаю, что завершение будет также дипломатичным. Именно завершение. К сожалению, я думал, что это диалог, у которого будет соответствующий срок, что можно будет найти ответы на многие вопросы и много решений – с российской стороной. Я действительно так считал", – сказал Зеленский.
Сейчас, по его словам, это "как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, а гибрид".
"Потому и война такая сложная. И победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".