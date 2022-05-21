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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Победа в войне будет кровавой и точно в бою, но концовка – в дипломатии

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Зеленский: Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, РФ хочет все не отдать
Зеленский: Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, РФ хочет все не отдать
Фото: president.gov.ua

Завершение войны с Россией будет дипломатическим. Такое мнение в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая, высказал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя свои же слова, сказанные два года назад.

Президент в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности говорил, что "не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать, и мы это сделаем". По словам Зеленского, он готов повторить эти слова, но их смысл уже другой. 

"Не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать. Я думал действительно, что завершить [ее] можно сугубо диалогом. Сейчас я понимаю, что завершение будет также дипломатичным. Именно завершение. К сожалению, я думал, что это диалог, у которого будет соответствующий срок, что можно будет найти ответы на многие вопросы и много решений – с российской стороной. Я действительно так считал", – сказал Зеленский.

Сейчас, по его словам, это "как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, а гибрид". 

"Потому и война такая сложная. И победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, война, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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