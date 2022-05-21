"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове

"В Харькове расхерачили уникальный зоопарк. То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили..." – написал он.

Музыкант в саркастическом высказывании высмеял российскую пропаганду, называющую войну "спецоперацией".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич родился 11 декабря 1953 года в Москве (РФ). Он является основателем и лидером рок-группы "Машина времени" (1969). В дискографии коллектива 14 студийных альбомов.

Музыкант находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Музыкант назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. Его владелец – бизнесмен и экс-нардеп Александр Фельдман. В зоопарке содержалось несколько тысяч животных, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в экопарке.

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта –четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

С начала апреля животных из экопарка начали вывозить – в частности, в Днепр. 13 апреля заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что все животные эвакуированы.

19 апреля в Харькове нашли тела двух сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта.

3 мая в экопарке сообщили, что основная зооколлекция спасена, почти все животные уже вывезены и находятся в безопасности, "остается еще небольшая группа копытных". В парке уточняли, что всего в нем содержалось около 5 тыс. животных.