В новый пакет помощи Украине от США на $100 млн войдут гаубицы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы

Речь идет о 18-ти 155-мм гаубицах, 18-ти тактических машин для буксировки этих гаубиц, трех радиолокационных станциях контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также о дополнительном полевом оборудовании и запчастях.

"Это начнет поступать очень, очень скоро. Я не могу назвать вам точную дату, когда все это появится в Украине, но вы можете представить, что видели, как мы это делали в прошлом, что мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы немедленно начнем поставлять это", – заявил Кирби.

Он напомнил, что с 24 февраля США предоставили Украине помощь в области безопасности почти на $4 млрд. В частности, ранее были предоставлены 90 155-мм гаубиц, более 200 тыс. артиллерийских снарядов, более 1400 зенитных систем Stinger, более 5 тыс. противотанковых систем Javelin и более 700 тактических беспилотных авиационных систем (беспилотников-"камикадзе") Switchblade.

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"Голос Америки" объяснил, что 10-й пакет военной помощи в размере $100 млн, одобренный 19 мая, – это последний транш из фондов, использование которых ранее одобрил Конгресс.