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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В новый пакет помощи Украине от США на $100 млн войдут гаубицы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы

Кирби: Мы немедленно начнем поставлять вооружение Украине
Кирби: Мы немедленно начнем поставлять вооружение Украине
Фото: EPA

Пакет военной помощи США Украине на $100 млн, о котором было объявлено 19 мая, включает гаубицы, противоартиллерийские радары, запчасти и дополнительное полевое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона со ссылкой на спикера ведомства Джона Кирби.

Речь идет о 18-ти 155-мм гаубицах, 18-ти тактических машин для буксировки этих гаубиц, трех радиолокационных станциях контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также о дополнительном полевом оборудовании и запчастях.

"Это начнет поступать очень, очень скоро. Я не могу назвать вам точную дату, когда все это появится в Украине, но вы можете представить, что видели, как мы это делали в прошлом, что мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы немедленно начнем поставлять это", – заявил Кирби.

Он напомнил, что с 24 февраля США предоставили Украине помощь в области безопасности почти на $4 млрд. В частности, ранее были предоставлены 90 155-мм гаубиц, более 200 тыс. артиллерийских снарядов, более 1400 зенитных систем Stinger, более 5 тыс. противотанковых систем Javelin и более 700 тактических беспилотных авиационных систем (беспилотников-"камикадзе") Switchblade.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

"Голос Америки" объяснил, что 10-й пакет военной помощи в размере $100 млн, одобренный 19 мая, – это последний транш из фондов, использование которых ранее одобрил Конгресс.

Контекст:

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Теперь документ должен подписать Байден. Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, Джон Кирби
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