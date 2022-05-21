В новый пакет помощи Украине от США на $100 млн войдут гаубицы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы

Речь идет о 18-ти 155-мм гаубицах, 18-ти тактических машин для буксировки этих гаубиц, трех радиолокационных станциях контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также о дополнительном полевом оборудовании и запчастях.
"Это начнет поступать очень, очень скоро. Я не могу назвать вам точную дату, когда все это появится в Украине, но вы можете представить, что видели, как мы это делали в прошлом, что мы не собираемся сидеть сложа руки. Мы немедленно начнем поставлять это", – заявил Кирби.
Он напомнил, что с 24 февраля США предоставили Украине помощь в области безопасности почти на $4 млрд. В частности, ранее были предоставлены 90 155-мм гаубиц, более 200 тыс. артиллерийских снарядов, более 1400 зенитных систем Stinger, более 5 тыс. противотанковых систем Javelin и более 700 тактических беспилотных авиационных систем (беспилотников-"камикадзе") Switchblade.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Голос Америки" объяснил, что 10-й пакет военной помощи в размере $100 млн, одобренный 19 мая, – это последний транш из фондов, использование которых ранее одобрил Конгресс.
19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Теперь документ должен подписать Байден. Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.