"Иногда – менее чем за сутки". В посольстве США заявили, что никогда в истории не перебрасывали оружие так быстро и в таких масштабах, как в Украину

В посольстве США заявили, что предоставляют Украине такое оружие, которое она сможет использовать сразу Фото: ЕРА

По его словам, вооружение поставляется в сжатые сроки, поскольку в США понимают, что "эти вещи не могут ждать".

"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы даже, иногда – менее чем за сутки. Представьте, насколько это быстро! Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", – отметил Лангенкемп.

Он подчеркнул, что США "еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

Спикер американского посольства также добавил, что при необходимости для украинских военных проводят обучение по использованию предоставленного оружия.

"Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не поставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или оружие, которым нельзя быстро овладеть. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать", – резюмировал Лангенкемп.

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