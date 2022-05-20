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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Иногда – менее чем за сутки". В посольстве США заявили, что никогда в истории не перебрасывали оружие так быстро и в таких масштабах, как в Украину

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В посольстве США заявили, что предоставляют Украине такое оружие, которое она сможет использовать сразу
В посольстве США заявили, что предоставляют Украине такое оружие, которое она сможет использовать сразу
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки оперативно доставляют свое оружие в Украину. Об этом в эфире общенационального марафона 20 мая заявил спикер посольства США в Украине Дэн Лангенкемп, сообщает "Радіо Свобода".

По его словам, вооружение поставляется в сжатые сроки, поскольку в США понимают, что "эти вещи не могут ждать".

"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы даже, иногда – менее чем за сутки. Представьте, насколько это быстро! Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали и почти все уже используются в Украине", – отметил Лангенкемп.

Он подчеркнул, что США "еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну".

Спикер американского посольства также добавил, что при необходимости для украинских военных проводят обучение по использованию предоставленного оружия.

"Есть обучение по любому типу вооружения, которое мы предоставляем украинцам. Мы не поставляем оружие, которое люди не знают, как использовать, или оружие, которым нельзя быстро овладеть. Мы стараемся помочь так, чтобы нашу помощь вы могли сразу использовать", – резюмировал Лангенкемп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля. По словам Остина, в эту сумму входит помощь от США в размере $3,7 млрд.

6 мая Белый дом объявил о предоставлении Украине девятого пакета помощи в размере $150 млн. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,8 млрд.

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд.

США также предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. В частности, 9 мая президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе.

Теги: США, Украина, вооружение, военная помощь, помощь, война России против Украины, ленд-лиз
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