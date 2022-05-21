Второй "Рамштайн". Контактная группа из более 40 стран 23 мая вновь обсудит военную помощь Украине – Пентагон

Мероприятие пройдет в виртуальном формате.

Перед встречей министр обороны США Ллойд Остин намерен провести телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины.

"В заседании контактной группы примут участие представители более 40 стран. У нас будет более полный список в понедельник. Мы все еще прорабатываем все это, но более 40 стран соберутся вместе, как это было на авиабазе США Рамштайн [в Германии] месяц назад, чтобы оказать Украине помощь в обеспечении безопасности и обсудить, как это может выглядеть в будущем. И еще раз, секретарь гордится тем, что ведет это, и у нас будет больше информации в понедельник утром", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, ожидается, что на встрече Резников представит обновленную информацию о ситуации на поле боя, а участники обсудят, как они могут "наилучшим образом использовать эти возможности".

Спикер добавил, что интерес к заседанию проявили некоторые страны, которые не участвовали в первой встрече. Но, как отметил Кирби, более точную информацию он сможет предоставить 23 мая.

"Секретарь [Остин] сказал, что хочет делать это [проводить такие встречи] каждый месяц. Итак, мы посмотрим, как это будет выглядеть в июне и июле", – сказал Кирби.

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