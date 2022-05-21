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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Второй "Рамштайн". Контактная группа из более 40 стран 23 мая вновь обсудит военную помощь Украине – Пентагон

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Кирби: В заседании контактной группы примут участие представители более 40 стран
Кирби: В заседании контактной группы примут участие представители более 40 стран
Фото: EPA

23 мая состоится второе заседание контактной группы по Украине, которая обсудит предоставление Киеву военной помощи. Об этом на брифинге 20 мая рассказал спикер Пентагона Джон Кирби, сообщила пресс-служба минобороны США.

Мероприятие пройдет в виртуальном формате. 

Перед встречей министр обороны США Ллойд Остин намерен провести телефонный разговор с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины.

"В заседании контактной группы примут участие представители более 40 стран. У нас будет более полный список в понедельник. Мы все еще прорабатываем все это, но более 40 стран соберутся вместе, как это было на авиабазе США Рамштайн [в Германии] месяц назад, чтобы оказать Украине помощь в обеспечении безопасности и обсудить, как это может выглядеть в будущем. И еще раз, секретарь гордится тем, что ведет это, и у нас будет больше информации в понедельник утром", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, ожидается, что на встрече Резников представит обновленную информацию о ситуации на поле боя, а участники обсудят, как они могут "наилучшим образом использовать эти возможности".

Спикер добавил, что интерес к заседанию проявили некоторые страны, которые не участвовали в первой встрече. Но, как отметил Кирби, более точную информацию он сможет предоставить 23 мая.

"Секретарь [Остин] сказал, что хочет делать это [проводить такие встречи] каждый месяц. Итак, мы посмотрим, как это будет выглядеть в июне и июле", – сказал Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Целью заседания было помочь Украине победить в борьбе против несправедливого вторжения России и укрепить оборону Украины "для решения будущих проблем", сказал Остин.

Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне. Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. 

Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин. Перед встречей глава Пентагона подчеркивал, что реагировать на вторжение РФ в Украину нужно срочно

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, Джон Кирби, Ллойд Остин
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