Средства, которые США выделяют Украине, расходуются правомерно – USAID

По словам Хоупа, USAID заинтересовано, чтобы финансирование было защищено и попадало к людям, которые в нем нуждаются.

"Сейчас мы не получали сообщений о неправомерном использовании финансирования для всей гуманитарной помощи, которая была предоставлена до сих пор. Так что это придает нам уверенность. Но защитить эти средства очень важно. Нам всем важно помнить, что у Украины очень хорошие архитектура и фундамент для предотвращения коррупции, для прозрачности и подотчетности. И этот фундамент до сих пор действует и будет играть большую роль. И будет гарантировать, что средства защищены и добираются туда, куда им нужно", – сказал он.

Глава миссии добавил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины США предоставили Украине около $700 млн гуманитарной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)