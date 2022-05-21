ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Средства, которые США выделяют Украине, расходуются правомерно – USAID

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В USAID сообщили, что США предоставили Украине более $700 млн гуманитарной помощи
В USAID сообщили, что США предоставили Украине более $700 млн гуманитарной помощи
Фото: depositphotos.com

Средства, которые Украине выделяют США, используются государством правомерно. Об этом заявил директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джим Хоуп в комментарии Общественному 19 мая.

По словам Хоупа, USAID заинтересовано, чтобы финансирование было защищено и попадало к людям, которые в нем нуждаются.

"Сейчас мы не получали сообщений о неправомерном использовании финансирования для всей гуманитарной помощи, которая была предоставлена до сих пор. Так что это придает нам уверенность. Но защитить эти средства очень важно. Нам всем важно помнить, что у Украины очень хорошие архитектура и фундамент для предотвращения коррупции, для прозрачности и подотчетности. И этот фундамент до сих пор действует и будет играть большую роль. И будет гарантировать, что средства защищены и добираются туда, куда им нужно", – сказал он.

Глава миссии добавил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины США предоставили Украине около $700 млн гуманитарной помощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины, более $4 млрд на гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от последствий войны, $350 млн для оказания помощи беженцам.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, USAID, гуманитарная помощь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (101889)
2
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (36269)
3
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (34148)
4
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (31455)
5
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину (29474)
6
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (19193)
7
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (17862)
8
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16688)
 
 
 
 