Средства, которые США выделяют Украине, расходуются правомерно – USAID

По словам Хоупа, USAID заинтересовано, чтобы финансирование было защищено и попадало к людям, которые в нем нуждаются.
"Сейчас мы не получали сообщений о неправомерном использовании финансирования для всей гуманитарной помощи, которая была предоставлена до сих пор. Так что это придает нам уверенность. Но защитить эти средства очень важно. Нам всем важно помнить, что у Украины очень хорошие архитектура и фундамент для предотвращения коррупции, для прозрачности и подотчетности. И этот фундамент до сих пор действует и будет играть большую роль. И будет гарантировать, что средства защищены и добираются туда, куда им нужно", – сказал он.
Глава миссии добавил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины США предоставили Украине около $700 млн гуманитарной помощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
Этот пакет помощи, в частности, предусматривает направление $6 млрд на оружие для Украины и обучение Вооруженных сил, более $8 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за предоставления оружия Украине, более $8 млрд – на экономическую поддержку Украины, более $4 млрд на гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от последствий войны, $350 млн для оказания помощи беженцам.