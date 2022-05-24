Зеленский заявил, что хочет "как минимум" выйти на позиции до 24 февраля, а потом – еще раз предлагать РФ переговоры

Зеленский сказал, что украинцы хотят возвращения всех оккупированных территорий.

"Для каждого украинца победа имеет только одно значение – это возвращение наших территорий. Мы считаем и Крым и Донбасс нашими территориями. Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы сегодня возвращаем военным путем – мы делаем совершенно правильно, боремся за себя, – чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля. А потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении наших территорий", – заявил президент.

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Контекст:

21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля. Он отмечал, что есть оккупированные земли, а есть такие, где россияне "уже окапывались" – они там "стоят, сидят, они там глубоко". Ценой деоккупации последних могут быть десятки тысяч погибших, считает президент.

"Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. Он тогда также заявлял, что после выхода на эти позиции можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров.