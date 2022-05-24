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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что хочет "как минимум" выйти на позиции до 24 февраля, а потом – еще раз предлагать РФ переговоры

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Зеленский: Для каждого украинца победа имеет только одно значение это возвращение наших территорий
Зеленский: Для каждого украинца победа имеет только одно значение – это возвращение наших территорий
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телерадиовещателю NHK заявил, что хочет, чтобы Украина отбила российские войска "как минимум" на позиции до начала полномасштабного вторжения.

Зеленский сказал, что украинцы хотят возвращения всех оккупированных территорий. 

"Для каждого украинца победа имеет только одно значение – это возвращение наших территорий. Мы считаем и Крым и Донбасс нашими территориями. Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы сегодня возвращаем военным путем – мы делаем совершенно правильно, боремся за себя, – чтобы мы дошли как минимум до 24 февраля. А потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении наших территорий", – заявил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 мая Зеленский говорил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля. Он отмечал, что есть оккупированные земли, а есть такие, где россияне "уже окапывались" – они там "стоят, сидят, они там глубоко". Ценой деоккупации последних могут быть десятки тысяч погибших, считает президент. 

"Выйти на эту линию разграничения, временную линию – это будет победой. Я уверен, что будет победа. Это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю", – говорил Зеленский. Он тогда также заявлял, что после выхода на эти позиции можно будет переходить ко второй части процесса деоккупации территорий – за столом переговоров. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, оккупация, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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