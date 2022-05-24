ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Роднянский: Трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. Это лидер надолго

 
|
Роднянский: Зеленский на момент выборов президента и Зеленский сейчас это дистанция огромного размера
Роднянский: Зеленский на момент выборов президента и Зеленский сейчас – это дистанция огромного размера
Фото: ЕРА

Российско-украинский продюсер, основатель украинского канала "1+1" Александр Роднянский в интервью израильскому "9 каналу" назвал президента Украины Владимира Зеленского политиком, который за три года президентства продемонстрировал фантастический рост.

"Его роль уникальна и заслуживает отдельного исследования. Я всегда уважал способность людей расти и развиваться на протяжении всей жизни. Рост Зеленского фантастичен. Зеленский на момент выборов президента и Зеленский сейчас  это дистанция огромного размера. Он и тогда был хорош, но сегодня превратился по факту в лидера свободного мира. И я не преувеличиваю. На сегодняшний день на территории Украины идет война за ценности, за идеалы, за принципы против тотального цинизма, против чудовищного желания поставить собственные интересы и интересы своего режима над всем. И в этом смысле Зеленский, находящий в ежедневном режиме правильные слова, воодушевляющий людей, не боящийся оставаться в столице страны в условиях, когда город практически в осаде и может быть захвачен, перевел украинскую политику на несколько ступеней выше, – заявил продюсер. – Мне трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. В лучшем случае они могут рассчитывать, что после окончания войны они найдут свое место рядом с ним. Потому что он гордость и объединяет вокруг себя. Это невероятная удача Украины. И, поверьте, я говорю это с удивлением". 

По словам Роднянского, Зеленский вызывает доверие и является гарантом того, что в дальнейшем Украина будет получать дипломатическую, финансовую и военную помощь. 

"Поэтому это лидер надолго  по меньшей мере, настолько, насколько разрешит Конституция", – подытожил он.

ВИДЕО
Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.

Теги: Александр Роднянский, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44110)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (38990)
3
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (35397)
4
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (33196)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (29753)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (18707)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17549)
8
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (17308)
 
 
 
 