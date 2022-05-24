Роднянский: Трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. Это лидер надолго

"Его роль уникальна и заслуживает отдельного исследования. Я всегда уважал способность людей расти и развиваться на протяжении всей жизни. Рост Зеленского фантастичен. Зеленский на момент выборов президента и Зеленский сейчас – это дистанция огромного размера. Он и тогда был хорош, но сегодня превратился по факту в лидера свободного мира. И я не преувеличиваю. На сегодняшний день на территории Украины идет война за ценности, за идеалы, за принципы против тотального цинизма, против чудовищного желания поставить собственные интересы и интересы своего режима над всем. И в этом смысле Зеленский, находящий в ежедневном режиме правильные слова, воодушевляющий людей, не боящийся оставаться в столице страны в условиях, когда город практически в осаде и может быть захвачен, перевел украинскую политику на несколько ступеней выше, – заявил продюсер. – Мне трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. В лучшем случае они могут рассчитывать, что после окончания войны они найдут свое место рядом с ним. Потому что он гордость и объединяет вокруг себя. Это невероятная удача Украины. И, поверьте, я говорю это с удивлением".
По словам Роднянского, Зеленский вызывает доверие и является гарантом того, что в дальнейшем Украина будет получать дипломатическую, финансовую и военную помощь.
"Поэтому это лидер надолго – по меньшей мере, настолько, насколько разрешит Конституция", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовало 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.
В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.