Роднянский: Трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. Это лидер надолго

"Его роль уникальна и заслуживает отдельного исследования. Я всегда уважал способность людей расти и развиваться на протяжении всей жизни. Рост Зеленского фантастичен. Зеленский на момент выборов президента и Зеленский сейчас – это дистанция огромного размера. Он и тогда был хорош, но сегодня превратился по факту в лидера свободного мира. И я не преувеличиваю. На сегодняшний день на территории Украины идет война за ценности, за идеалы, за принципы против тотального цинизма, против чудовищного желания поставить собственные интересы и интересы своего режима над всем. И в этом смысле Зеленский, находящий в ежедневном режиме правильные слова, воодушевляющий людей, не боящийся оставаться в столице страны в условиях, когда город практически в осаде и может быть захвачен, перевел украинскую политику на несколько ступеней выше, – заявил продюсер. – Мне трудно представить, чтобы Зеленскому кто-то из его недавних оппонентов смог бы бросить вызов. В лучшем случае они могут рассчитывать, что после окончания войны они найдут свое место рядом с ним. Потому что он гордость и объединяет вокруг себя. Это невероятная удача Украины. И, поверьте, я говорю это с удивлением".

По словам Роднянского, Зеленский вызывает доверие и является гарантом того, что в дальнейшем Украина будет получать дипломатическую, финансовую и военную помощь.

"Поэтому это лидер надолго – по меньшей мере, настолько, насколько разрешит Конституция", – подытожил он.

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Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube

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