  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности

Гребенщиков: Никто не имеет права отбирать право на существование. Это против всех законов человеческих Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

"Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности. Это как не фашизм? Фашизм. Если ты живешь на этой территории – мы тебя уничтожим, – заявил он. – Никто не имеет права отбирать право на существование. Это против всех законов человеческих".

"Как вы думаете, России действительно могла угрожать какая-то опасность, например, от НАТО?" – спросила у артиста журналистка.

"Мы все знаем, что это чушь. От какого НАТО, Господи? Если бы НАТО это было нужно, все началось бы значительно раньше, – отметил Гребенщиков. – Я же говорю: умалишенные люди. Они психически больны. Но они имеют власть – и поэтому могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого встретят на улице. Любого".

По словам Гребенщикова, президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, чтобы "удовлетворить свои имперские замашки".

"Судя по всему, это так. Поскольку я не имею чести знать этого джентльмена и никогда знать его не буду, то высказывать догадки о его намерениях не могу. Я не знаю, что у него в голове. Со стороны он выглядит, как одержимый", – резюмировал певец.

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Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube

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