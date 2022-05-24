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24 мая, 2022
 
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Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности

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Гребенщиков: Никто не имеет права отбирать право на существование. Это против всех законов человеческих
Гребенщиков: Никто не имеет права отбирать право на существование. Это против всех законов человеческих
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Российский музыкант, фронтмен группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 20 мая в интервью израильскому "9 каналу" заявил, что после нападения РФ на Украину не разочаровался ни в одном из своих друзей, так как среди них никогда не было фашистов.

"Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности. Это как не фашизм? Фашизм. Если ты живешь на этой территории – мы тебя уничтожим, – заявил он. – Никто не имеет права отбирать право на существование. Это против всех законов человеческих".

"Как вы думаете, России действительно могла угрожать какая-то опасность, например, от НАТО?" – спросила у артиста журналистка.

"Мы все знаем, что это чушь. От какого НАТО, Господи? Если бы НАТО это было нужно, все началось бы значительно раньше, – отметил Гребенщиков. – Я же говорю: умалишенные люди. Они психически больны. Но они имеют власть – и поэтому могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого встретят на улице. Любого".

По словам Гребенщикова, президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, чтобы "удовлетворить свои имперские замашки". 

"Судя по всему, это так. Поскольку я не имею чести знать этого джентльмена и никогда знать его не буду, то высказывать догадки о его намерениях не могу. Я не знаю, что у него в голове. Со стороны он выглядит, как одержимый", – резюмировал певец. 

ВИДЕО
Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании. 

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

Теги: НАТО, Великобритания, фашизм, война, Борис Гребенщиков, нападение, война России против Украины, музыкант
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