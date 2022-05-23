  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали

Козловский: Я понимаю, когда женщины выезжают из страны, защищая себя и своих детей, но я совсем не понимаю мужчин, которые бегут из страны Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

"Очень много людей меня разочаровали, многих я вычеркнул из своей жизни. Я ничего не могу с этим сделать. Я понимаю, когда женщины выезжают из страны, защищая себя и своих детей, но я совсем не понимаю мужчин, которые бегут из страны, хотя говорили, что никуда не поедут. Они сперва вкладывают деньги в то, чтобы их все узнавали, а потом платят большие деньги, чтобы при выезде из страны их как будто бы не узнали, но все равно в кулуарах все говорят, и все об этом знают", – сказал Козловский.

Он не захотел назвать имена этих людей, но подчеркнул, что общаться с ними не намерен.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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