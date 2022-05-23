  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали

"Очень много людей меня разочаровали, многих я вычеркнул из своей жизни. Я ничего не могу с этим сделать. Я понимаю, когда женщины выезжают из страны, защищая себя и своих детей, но я совсем не понимаю мужчин, которые бегут из страны, хотя говорили, что никуда не поедут. Они сперва вкладывают деньги в то, чтобы их все узнавали, а потом платят большие деньги, чтобы при выезде из страны их как будто бы не узнали, но все равно в кулуарах все говорят, и все об этом знают", – сказал Козловский.
Он не захотел назвать имена этих людей, но подчеркнул, что общаться с ними не намерен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента. Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля.
Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Сейчас, как сообщали в ВСУ, идет мобилизация военнослужащих, которые не входили в число резервистов первой очереди.
25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.