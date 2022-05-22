Рада "окончательно" подтвердила продление военного положения в Украине до 23 августа

"Теперь окончательно! Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в государстве на 90 суток до 23 августа 2022 года. За проголосовали 320 нардепов", – сказано в сообщении.

Парламент отметил также, что продолжена и всеобщая мобилизация.

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Информация о продлении Радой военного положения около 14.00 появилась на верифицированной Facebook-странице парламента и через некоторое время была удалена.

В Telegram Рады позже появился комментарий первого вице-спикера Александра Корниенко, что в 14.00 нардепы еще не приступили к рассмотрению данного вопроса.