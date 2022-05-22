Рада сообщила о продлении военного положения в Украине, затем удалила пост в Facebook

"Верховная Рада Украины утвердила соответствующий акт об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". [...] Принятым документом срок действия военного положения в Украине продлевается с 5.30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.

В парламенте объяснили, что цель принятого документа – "способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Скриншот: Верховна Рада України / Facebook

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