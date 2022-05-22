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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада сообщила о продлении военного положения в Украине, затем удалила пост в Facebook

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Военное положение хотят продлить до августа
Военное положение хотят продлить до августа
Фото: Верховна Рада України / Facebook

22 мая Верховная Рада проинформировала в Facebook, что продлила военное положение в Украине в связи с полномасштабной военной агрессией.

"Верховная Рада Украины утвердила соответствующий акт об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". [...] Принятым документом срок действия военного положения в Украине продлевается с 5.30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.

В парламенте объяснили, что цель принятого документа – "способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Скриншот: Верховна Рада України / Facebook
Скриншот: Верховна Рада України / Facebook

Позже пост был удален.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Законопроект №7389 о продлении военного положения на три месяца был зарегистрирован в Раде 18 мая. Его автором является президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.

Рада продлевала военное положение в марте и апреле – каждый раз на месяц.

Теги: Верховная Рада, война, оккупация, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, российская агрессия, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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