Рада сообщила о продлении военного положения в Украине, затем удалила пост в Facebook

"Верховная Рада Украины утвердила соответствующий акт об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине". [...] Принятым документом срок действия военного положения в Украине продлевается с 5.30 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.
В парламенте объяснили, что цель принятого документа – "способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".
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Законопроект №7389 о продлении военного положения на три месяца был зарегистрирован в Раде 18 мая. Его автором является президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию.
Рада продлевала военное положение в марте и апреле – каждый раз на месяц.