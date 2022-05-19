"Освободить всю территорию Украины в ближайший месяц вряд ли сможем". Вениславский объяснил, почему военное положение хотят продлить на три месяца

Вениславский: Если удастся освободить Украину раньше, чем через три месяца, мы просто отменим военное положение Фото: sluga-narodu.com

Нардеп напомнил, что с 24 февраля военное положение в Украине уже дважды продлевали.

"Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Так что мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца вряд ли сможем", – констатировал Вениславский.

Он отметил, что есть и юридическая составляющая такого решения: когда в стране вводится правовой режим военного положения, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые действуют в этих условиях.

"Мы дважды продлевали этот режим, и каждый раз наши дипломаты обращаются в ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", – сказал депутат.

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