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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Освободить всю территорию Украины в ближайший месяц вряд ли сможем". Вениславский объяснил, почему военное положение хотят продлить на три месяца

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Вениславский: Если удастся освободить Украину раньше, чем через три месяца, мы просто отменим военное положение
Вениславский: Если удастся освободить Украину раньше, чем через три месяца, мы просто отменим военное положение
Фото: sluga-narodu.com

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить военное положение сразу на три месяца, потому что контрнаступление предполагает более сложные задачи, чем оборона, и быстро решить их не удастся, заявил нардеп от "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Его пояснение опубликовала пресс-служба политсилы.

Нардеп напомнил, что с 24 февраля военное положение в Украине уже дважды продлевали. 

"Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Так что мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца вряд ли сможем", – констатировал Вениславский.

Он отметил, что есть и юридическая составляющая такого решения: когда в стране вводится правовой режим военного положения, Украина должна информировать ООН об ограничениях конституционных прав и свобод, которые действуют в этих условиях.

"Мы дважды продлевали этот режим, и каждый раз наши дипломаты обращаются в ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на три месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение", – сказал депутат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле.

18 мая в парламенте зарегистрировали президентские законопроекты о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации в Украине с 25 мая на 90 дней – до 23 августа. Они направлены на рассмотрение комитета Рады.

Зеленский выразил надежду, что парламент Украины в ближайшее время поддержит это решение. "У нашей армии и всех защищающих государство должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все наши города и общины, находящиеся под оккупацией – под временной оккупацией, – должны знать, что Украина вернется", – пояснял он. 

Теги: мобилизация, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Федор Вениславский
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