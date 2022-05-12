"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео

"Прямо сейчас Харьков танцует", – подписал артист видео.

В конце песни Козловский прокричал: "Слава Україні!"

"Героям слава!" – прокричали в ответ зрители на станции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Козловский во время войны выступает с концертами перед переселенцами и украинскими военными.

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время военных действий в городе оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но они по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб 661 человек, в том числе 29 детей.