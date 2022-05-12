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12 мая, 2022
 
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"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео

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Козловский во время войны выступает с концертами перед украинцами
Козловский во время войны выступает с концертами перед украинцами
Фото: Vitaliy Kozlovskiy / Facebook

Украинский певец Виталий Козловский 12 мая выступил в харьковском метро на станции "Университет" перед жителями города, которые прячутся в подземке от обстрелов российских оккупантов. Видео выступления артист разместил на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас Харьков танцует", – подписал артист видео. 

В конце песни Козловский прокричал: "Слава Україні!" 

"Героям слава!" – прокричали в ответ зрители на станции. 

https://www.facebook.com/VitaliyKozlovskiy/videos/1075531166366721/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Козловский во время войны выступает с концертами перед переселенцами и украинскими военными. 

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время военных действий в городе оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но они по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Глава следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Facebook, что с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погиб 661 человек, в том числе 29 детей.

Теги: Харьков, метро, война России против Украины, Виталий Козловский
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