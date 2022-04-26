Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял

Козловский: Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех? Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Козловский уточнил, что в России проживает дочь его покойного отца от предыдущих отношений со своим сыном. Артист предположил, что если бы его отец был сейчас жив, то не смог бы спокойно воспринимать позицию родственников.

"Конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней [после нападения РФ на Украину] еще пытался говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?" – сказал Козловский.

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