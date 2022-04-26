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26 апреля, 2022
 
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Козловский о родственниках в РФ: Я с ними сегодня не общаюсь. Многих проклял

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Козловский: Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?
Козловский: Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец и волонтер Виталий Козловский 26 апреля в интервью изданию "КП в Украине" заявил, что проклял своих родственников по отцовской линии, которые проживают в РФ.

Козловский уточнил, что в России проживает дочь его покойного отца от предыдущих отношений со своим сыном. Артист предположил, что если бы его отец был сейчас жив, то не смог бы спокойно воспринимать позицию родственников.

"Конфликты были бы. Я с ними сегодня не общаюсь. Первые десять дней [после нападения РФ на Украину] еще пытался говорить, объяснять, но все бесполезно. Многих проклял и послал куда подальше. Мне говорят, что так же нельзя, ты себе так беду навлечешь. А как сегодня можно, когда пришли к тебе домой и убивают всех?" – сказал  Козловский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2020 году отец певца, Виталий Козловский – старший переехал из Львова в Киев к сыну, а мать артиста живет и работает в Италии. Она уехала из Украины, когда сыну было 14 лет.

15 августа 2021 года певец сообщил о смерти отца.

Козловский во время войны выступает с концертами перед переселенцами и украинскими военными. 

Теги: война России против Украины, Виталий Козловский
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